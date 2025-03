Hay futuro, sin duda. ¡Pero también presente! Atlántico, que tiene el orgullo de contar con el único medallista olímpico de la historia del atletismo de este país (aparte de las antioqueñas Ximena Restrepo y Caterine Ibargüen), Anthony Zambrano, plata en 400 metros planos en Tokio-2020, sigue exhibiendo talentos con proyección internacional. Y no solo en la velocidad.

Leer también: Futbolistas profesionales de Colombia anuncian huelga

En el Campeonato Nacional de Pruebas Combinadas y Saltos, que se disputó en las instalaciones del Parque Deportivo de Ibagué, Tolima, el fin de semana anterior, la delegación atlanticense, conformada por solo seis deportistas, conquistó un total de nueve medallas, seis de oro, entre ellas un récord nacional.

JORGE PALACIO, DOS DE ORO Y NUEVA MARCA SUB-14

Jorge Palacio Mercado, en la categoría sub-14, se colgó las medallas de oro en las modalidades de salto largo y salto con pértiga.

En la primera prueba, con una marca de 5,75 metros, se impuso a los vallecaucanos Benjamín Arboleda (5,50 metros) y Alejandro García (4,79 metros).

Leer también: “La Primera C es una necesidad para el fútbol colombiano”

En la competencia con garrocha, Palacio Mercado estableció un nuevo récord nacional de la categoría al llegar a 3,70 metros, casi el doble que su más inmediato perseguidor, Alejandro García (2 metros), que tuvo que conformarse con la presea de plata. José Aguirre, de Tolima, se alzó con el bronce con un salto de 1,80 metros.

“Fue un triunfo bastante bueno porque nunca había usado la pértiga con la que lo conseguí. Allá tuve el valor y la adrenalina para poder competir. Yo había entrenado con ella anteriormente, pero siempre que la usaba, el brazo izquierdo se sentaba y me sacaba el aire. No me sentía cómodo con ella, era bastante dura, pero en la competencia gracias a Dios le pude entrar”, contó Jorgito, de solo 13 años de edad, en diálogo con EL HERALDO.

JOSEFINA VILLARREALHERRERA/El Heraldo Jorge Palacio, Thaliana Doncel y Steidy Girigori, atletas atlanticenses.

El jovencito, que cursa octavo grado en el Colegio Marco Fidel Suárez, habla con seguridad y sin titubeos, justo como toma impulso y se eleva apoyado en la garrocha en busca del mejor salto.

Leer también: Atlético 1 (2), Real Madrid 0 (4): los blancos avanzan a los cuartos de final

“Este deporte es mi vida. Mi sueño más grande es llegar a ser campeón olímpico y récord mundial. Tengo muchas metas trazadas. En el colegio saco buenas notas, ocupo los primeros cinco puestos, me va bien”, dijo orondo, sin timidez.

Con su marca hubiera sido campeón también en la categoría sub-16 y segundo en sub-18. Incluso, habría superado a varios de los participantes en mayores.

“Los registros que mostraban los muchachos en los entrenamientos, evidenciaban que se podía tener una buena figuración, pero hubo modalidades donde se superaron las expectativas, como en el salto de pértiga sub-14, donde no se esperaba superar el récord nacional de la forma en que se logró”, expresó Jorge Luis Palacio Moreno, padre y entrenador de Jorge jr.

Jorge Luis, destacado exatleta del departamento que lidera el Club Fénix, al cual pertenecen los seis medallistas del Atlántico en el Campeonato Nacional, siente doble satisfacción.

Leer también: “Es absurdo hablar de Arturo Reyes para Unión cuando yo le dije a Fuad que lo sacara de Junior”: Eduardo Dávila

“Obviamente es una doble sensación en cuanto al deber cumplido como entrenador. Como padre, el orgullo que tiene todo papá cuando su hijo sobresale en el deporte y en la vida. Uno quiere todo lo bueno para sus hijos. En mi época como atleta también fui campeón y récord nacional en la modalidad de salto triple”, recordó Palacio Moreno.

JOSEFINA VILLARREALHERRERA/El Heraldo Jorge Palacio Moreno, entrenador de atletismo del Club Fénix.

DOS DORADAS DESPUÉS DE 30 HORAS DE VIAJE

Thaliana Doncel Boneth, de 14 años, se apoderó de las preseas doradas en las modalidades de salto largo, con una marca de 4.83 m, y salto alto, con un registro de 1.36 m, en la categoría sub-16.

La atleta, nacida en Valledupar, pero criada y hecha deportista en Barranquilla desde los 3 años de edad, selló con oro todo el empeño, esfuerzo y sacrificio que ella y sus padres le han puesto a su carrera.

Con los escasos recursos que recibieron los deportistas para esta competencia, algunos, poniendo dinero de su cuenta, se fueron en avión, otros, como Thaliana y su madre, Nereidis Boneth, tuvieron que desplazarse en bus.

“Nos tocó un viaje súper pesadísimo. Fueron 30 horas de ida”, cuenta Nereidis. “Hubo trasbordos por el paro (de arroceros), y de venida fueron 17 horas”, apunta Thaliana. “Llegué cansada a Ibagué, je”, admite la joven atleta. “Demasiado largo, pero bueno, gracias a Dios se logró el triunfo”, añadió su mamá.

JOSEFINA VILLARREALHERRERA/El Heraldo Thaliana Doncel, Jorge Palacio Moreno y Steidy Girigori durante el calentamiento previo al entrenamiento.

En medio de las adversidades por la falta de un decidido apoyo de los entes correspondientes, madre e hija están dichosas con lo alcanzado deportivamente.

“Fue algo gratificante y emocionante para mí. Fue algo conseguido con mucho esfuerzo, con el trabajo de mi profesor (Jorge Palacio Moreno), que me ha ayudado mucho para conseguir esta medalla. Es algo muy feliz para mí y mi mamá”, declaró Thaliana.

“Me siento muy orgullosa de mi hija, me alegró demasiado ver que alcanzó el primer puesto. Yo sé que con esfuerzo y sacrificio vamos a seguir echando para adelante. A su papá y a toda la familia les ha tocado duro en este proceso. A veces no hay para costear los viáticos, pero lo hemos logrado con el sacrificio de su papá”, asegura Nereidis.

“TODOS TIENEN PROYECCIÓN”

Andrés Torres, en salto con pértiga en la categoría sub-20, y Álvaro Roberto, en salto alto sub-16, fueron los otros atlanticenses que se bañaron en oro.

Torres, campeón en los Juegos Nacionales Juveniles en la misma prueba, logró un registro de 4.40 m., mientras Roberto llegó a 1.74.

En salto largo, Álvaro Roberto también se subió al podio y recibió un bronce con un registro de 6.07 m.

“El que quiera más, que le piquen caña”, dice orgulloso Jorge Palacio. “Hay una muy buena camada de campeones nacionales”, agrega.

Aymer Castillo, entrenador y presidente de la Liga de Atletismo del Atlántico, se encuentra muy de acuerdo con Palacio y cree que esta generación de atletas del departamento es muy talentosa y promisoria. “Todos tienen mucha proyección. En velocidad, en saltos y las diferentes pruebas tenemos varios prospectos”, afirma el dirigente.

JOSEFINA VILLARREALHERRERA/El Heraldo Thaliana Doncel, Jorge Palacio y Steidy Girigori ofrecen un salto para la cámara de EL HERALDO.

DOS DE BRONCE

Pablo Buelvas, en salto triple sub-20, con un alcance de 14.97 m, y Steidy Girigori, en heptatlón sub-18, con 3.271 puntos, se colgaron medallas de bronce.

“Me fue muy bien. Las pruebas fueron un poco complejas por el viaje que tuvimos el día anterior, llegamos un poco tarde, no pude descansar mucho, pero terminé la prueba. Siento que me fue muy bien, soy tercera a nivel nacional, a 31 puntos de la segunda, por un pelito. Seguiré entrenando duro para llegar a lo más alto del podio”.