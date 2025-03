La creación de una Primera C profesional en Colombia tiene a todos los actores del fútbol de nuestro país hablando sobre el tema.

Y no es para menos. Hace mucho tiempo esta idea viene rodando la cabeza de los dirigentes del FPC, hasta que por fin esperan cristalizarla, buscando beneficio para el fútbol colombiano.

Si logrará ser una realidad o no solo el tiempo lo dirá, pero mientras siguen en estudio ya se escuchan muchas voces a favor, dos de ellas, la del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun, y la de Álvaro Aguilar, padre de Abel Aguilar, exjugador de la selección Colombia, quien ha sido uno de los hombres del fútbol que ha impulsado insistentemente esta idea a lo largo de los años.

Jesurun, por ejemplo, le manifestó a EL HERALDO su deseo de que la ‘C’ sea una realidad, porque es algo que han tenido en mente desde hace mucho tiempo en la FCF y la Dimayor.

Por iniciativa de Llaneros, sería aprobada en asamblea Dimayor la categoría primera C, un paso histórico para el futbol colombiano que se ha pedido a gritos durante años. 👏🏻 Felicitaciones a la junta directiva de nuestro club en cabeza de Juan Carlos Trujillo. pic.twitter.com/0qWq45rATk — @llanerossports (@llanerossports) March 11, 2025

“Yo creo que es una necesidad que ya tiene el fútbol colombiano. Es un proyecto interesante y nos puede coadyuvar mucho para la conformación de nuevos clubes y para brindarles nuevas oportunidad a muchos más jugadores. Estoy muy de acuerdo con esta iniciativa, que la teníamos en carpeta desde hace muchos años, pero no habíamos podido cristalizarla”: Ramón Jesurun, presidente de la FCF”, dijo el presidente de la FCF en diálogo con EL HERALDO.

Álvaro Aguilar, por su parte, calificó de una necesidad la creación de esta categoría para evitar la pérdida de tantos jugadores, que no encuentran oportunidades en los 36 equipos que existen en el fútbol colombiano (20 en la ‘A’ y 16 en la ‘B’).

“La Primera C es una necesidad histórica que tiene el fútbol colombiano, y tiene que darse tarde o temprano. Desde hace dos o tres años la Fifa está presionando fuertemente porque es inaudito que solamente Colombia a nivel mundial, como país clasificado habitualmente a los mundiales, no tenga tercera y cuarta categoría. La no existencia de la ‘C’ en Colombia ha traído como detrimento la perdida, al año, de entre 10 mil y 12 mil jugadores de 18, 19, 20, 21, 22 y 23 años, eso solo pasa en este país. También ha generado que muchos jugadores jóvenes cojan caminos equivocados, como ingresar a las filas de grupos armados y a la delincuencia, porque no hay espacio en el fútbol colombiano, donde solo hay 36 equipos”, le dijo Aguilar a esta casa editorial.

El padre de Abel Aguilar, exjugador de equipos como Udinese, Hércules, Real Zaragoza, Hércules, Toulouse y Deportivo Cali, entre otros, aseguró que espera que sea una creación completa de la categoría, incluyendo no solo apoyo económico sino también ascenso a la Primera B y se atrevió a dar una idea de torneo.

“Lo aprobado ayer en la asamblea de la Dimayor es que van a estudiar la propuesta, que fue realizada por el club Llaneros. Sería volver a una categoría que ya existió en el fútbol colombiano y que le trajo muy buenos resultados. Esperemos que esto ya sea un hecho para determinar cuántos equipos saldrán. Yo me inclino por el modelo del futbol español, donde participan como 120 clubes regionales y se van eliminando entre sí, y se juega una gran final. Si se aprueba la C, tiene que haber ascenso respectivo a la ‘B’ y descensos para la ‘C’ de los equipos que hagan pésimas campañas en la ‘B’. Tiene que ser una creación completa, no a medias. Vemos con buenos ojos esta iniciativa pero aún falta un camino largo por recorrer”, concluyó.