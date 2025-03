El jugador internacional alemán Joshua Kimmich, centrocampista del Bayern Múnich, amplió su contrato con el club bávaro hasta 2029, informó la entidad muniquesa.

Leer también: El Atlético pide explicaciones a Uefa por el gol de penalti “mal anulado” a Julián Álvarez

“El Bayern Múnich ha ampliado el contrato de Joshua Kimmich hasta el 30 de junio de 2029″, señaló en un comunicado el club más laureado del fútbol germano.

“Este verano se cumplirán diez años desde que el capitán de la selección alemana juega en Múnich”, indicó el club sobre el centrocampista, nacido hace 30 años en la ciudad de Rottweil (suroeste), en el estado federado de Baden-Wurtemberg, región germana vecina de Baviera.

En su carrera como jugador del Bayern Múnich, Kimmich, capitán de la selección de Alemania de fútbol desde el año pasado, ha ganado, entre otros títulos, ocho campeonatos ligueros, tres Copas de Alemania, una Liga de Campeones y un Mundial de Clubes.

Leer más: El penalti anulado a Julián Álvarez y la regla 14: la nueva controversia del VAR

“En el Bayern Múnich tengo el mejor entorno para alcanzar mis objetivos deportivos. Tomé mi decisión basándome en eso. Actualmente no hay mejor grupo de compañeros, equipo técnico y entorno de club para que yo pueda maximizar mi éxito”, dijo Kimmich en el comunicado sobre su renovación.

“Aquí me siento como en casa y aún no he terminado”, abundó el futbolista teutón, considerado como uno de los mejores jugadores de Europa en su puesto.

Kimmich llegó a la disciplina del equipo de Múnich en la temporada 2015-2016, tras dos años en los que defendió los colores del RB Leipzig.

Leer también: Esto dijeron Simeone y Ancelotti del penal anulado a Julián Álvarez

Como jugador del Bayern Múnich, en 429 partidos, ha marcado 43 goles y asistido en 115 ocasiones.

Con la selección de Alemania, Kimmich ha disputado 97 encuentros, en los que anotó siete veces.