La futbolista internacional de la selección española Jennifer Hermoso y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) recurrirá la sentencia contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, condenado a 10.800 euros de multa por el beso en la boca que le dio al ganar el Mundial en Sídney.

La agencia de representación de la futbolista, que milita en las filas del Tigres mexicano, y la acusación popular ejercida por el sindicato de futbolistas españoles confirmaron a EFE su decisión de recurrir la condena por agresión sexual dictada contra Rubiales, por el beso no consentido que dio a la jugadora en la entrega de medallas del Mundial que España ganó en Australia en 2023, una posibilidad que también estudia la Fiscalía.

El juez considera probado que, cuando Hermoso recibía la felicitación de Rubiales por el triunfo en Sídney el pasado 20 de agosto de 2023, “éste sujetó la cabeza de la jugadora con ambas manos y, de manera sorpresiva y sin consentimiento ni aceptación de la jugadora, le propinó un beso en los labios”.

El motivo de condenar a Rubiales a una pena de multa, radica, según el juez, en que no puede obviarse que la agresión sexual a Hermoso “tiene la intensidad que tiene y carece de virtualidad para anular” su alegría y desear celebrar el triunfo “a toda costa”, según ella misma declaró.

Lo encuadra por ello en las conductas “de menor intensidad” del Código Penal español, “al no mediar violencia ni intimidación, ni tener la víctima anulada su voluntad” y pese a que se tratase del presidente de la RFEF, considera que este “no se prevalece de su condición, ni de una relación de superioridad con respecto a la víctima”.

Tanto Rubiales como el ex entrenador de la Selección femenina Jorge Vilda y los ex altos cargos Albert Luque y Rubén Rivera, que se sentaron con él en el banquillo en relación a estos hechos, fueron absueltos del delito de coacciones a la jugadora del que estaban acusados para que restase importancia al beso no consentido que le dio el primero tras la final del Mundial.

La Fiscalía había solicitado un total de 2 años y medio de cárcel para Rubiales, un año por agresión sexual y año y medio por las coacciones, y por este último delito 1 año y 6 meses para los otros tres acusados.

La defensa de Rubiales había pedido su absolución porque no hubo “animo sexual” en el beso y el expresidente de la RFEF anunció ayer que recurrirá la sentencia.