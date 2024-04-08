Tiesos y majos. Se pusieron una pinta elegante. A pesar de los 32 grados de temperatura del mediodía barranquillero de este lunes, los jugadores de Universitario de Deportes arribaron a la ciudad con saco y corbata.

El equipo peruano llegó a la capital del Atlántico, en un vuelo chárter, para encarar el compromiso ante Junior, este martes, a partir de las 9 p.m., en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en la segunda jornada del Grupo D, de la Copa Libertadores de América.

La ‘U’, que viene de vencer 2-1 a Liga de Quito en la primera fecha del Grupo D y 2-1 al Alianza Atlético en la Liga de Perú, se hospedó en el hotel Hilton Garden Inn.

El conjunto conducido por el argentino Fabián Bustos entrenará en el estadio Romelio Martínez, este lunes a las 5 p.m.

Bustos presentó ante Alianza Atlético seis modificaciones en la titular con respecto al onceno que derrotó 2-1 a Liga de Quito.

La más probable alineación de la escuadra limeña sería la siguiente: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Rivero, Marco Saravia; Jairo Concha, Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, Andy Polo, Segundo Portocarrero; José Rivera y Edison Flores.

Después del juego, Universitario pasará la noche en el sitio de concentración y el miércoles, a las 9:30 a.m., emprenderá su viaje de regreso a Lima.

HINCHAS DE UNIVERSITARIO, EN LA PARTE NOROCCIDENTAL DEL ESTADIO

Universitario de Deportes estará acompañado por una porción de su afición. El club peruano puso a disposición de sus hinchas un paquete promocional para decir presente en las tribunas del ‘Metro’.

La ubicación será en el lado norte de la tribuna occidental alta.

El plan de viaje que ofreció el conjunto Inca incluye vuelo de ida y vuelta con la aerolínea Avianca (impuesto aeroportuario, seguro de viaje), transporte terrestre (aeropuerto-hotel-estadio-aeropuerto), habitación en acomodación doble (hotel GHL Collection Barranquilla) y meet and greet con jugadores del primer equipo.