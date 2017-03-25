La selección de Trinidad y Tobago venció este viernes 1-0 a la de Panamá dirigida por el colombiano Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez, con un gol del centrocampista Kevin Molino, en la que fue su primera victoria en el hexagonal final de la Concacaf hacia el Mundial de Rusia 2018.

La anotación de los trinitenses llegó el minuto 37 a través de un remate rasante y por debajo de Molino desde fuera del área, que se anidó en la esquina derecha del arco, sin que Penedo pudiera atajar el trallazo.

Con esta victoria, el equipo dirigido por Dennis Lawrence alcanzó sus primeros tres puntos, los mismos que tiene Honduras, y se coloca a una unidad de Panamá, que tiene 4.

Los dos equipos tuvieron un dominio alterno en la primera mitad del partido, con algunas llegadas de Trinidad y Tobago por el centro y la banda izquierda lideradas por Jones y Mekeil Williams.

Tras el gol de Molino, Trinidad se replegó en los minutos finales del primer tiempo y logró contener la presión de Panamá que buscó la igualada con un tiro libre muy bien ejecutado por Aníbal Godoy pero controlado sin problemas por el arquero Williams.

Panamá y Trinidad arrancaron con fuerza el segundo tiempo, pero fue el primero el que tuvo las dos primeras oportunidades de descontar con remates de Henríquez y Arroyo.

Los trinitenses, sin embargo, apostaron a la velocidad y fuerza de Jones por el extremo derecho ganándole algunos balones a Baloy, mientras que por el centro Molino siguió llevando peligro a la zaga panameña.

El técnico de Panamá, Hernán Darío Gómez, introdujo variantes para reforzar el ataque y para ello hizo entrar a Luis 'el Matador' Tejada por Alberto Quintero (m.58) y también a Gabriel Torres por Bárcenas (m.62).

Tejada tuvo un par de llegadas en las que intentó sin éxito buscar un buen remate, uno de ellos un gol que le fue anulado a los 76 por fuera de lugar, mientras que Godoy, Cooper y Murillo, quien entró por Machado también presionaron en los minutos finales.

El próximo partido de Panamá es en casa ante Estados Unidos el próximo martes, en el estadio Rommel Fernández.

- Ficha técnica:

Trinidad y Tobago: Jan Williams; Carlos Edwards, Mekeil Williams, Curtis González; Joevin Jones, Daneil Cyrus, Khaleem Hyland, Kevin Molino (m.80, Andre Boucaud), Kevan George; Cordell Cato (m.64, Levi García) y Kenwyne Jones (m.83, Jamille Boatswain).

Seleccionador: Dennis Lawrence.

Panamá: Jaime Penedo; Adolfo Machado (m.74, Michael Murillo), Felipe Baloy, Román Torres, Luis Ovalle; Amílcar Henríquez, Aníbal Godoy, Armando Cooper, Edgar Yoel Bárcenas (m.64, Gabriel Torres); Alberto Quintero (m.58, Luis Tejada) y Abdiel Arroyo.

Seleccionador: Hernán Darío Gómez.

Gol: 1-0, m.37: Kevin Molino.

Árbitro: el hondureño Melvin Matamoros amonestó a Murillo.

Partido de la tercera jornada del hexagonal final de la Concacaf disputado Hasely Crawford Stadium, de Puerto España.