Por:  Agencia EFE

Jorge Luis Pinto, seleccionador de Honduras, dijo este sábado que él y sus jugadores sienten 'pena y vergüenza' por la paliza de 6-0 sufrida el viernes ante Estados Unidos en la tercera fecha de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial de Rusia 2018.

Tras llegar a San Pedro Sula, norte de Honduras, donde la selección recibirá el martes a la de Costa Rica, Pinto dijo que todos los integrantes de la plantilla se sienten 'muy golpeados' y 'preocupados, indudablemente', pero pidió apoyo a la afición para corregir el rumbo.

Del partido con Estados Unidos dijo que 'hubo errores' inesperados, y anunció que tendrá que 'modificar algunas cosas para pensar en el partido contra Costa Rica', que perdió ante México por 2-0.

Con la derrota ante Estados Unidos, Honduras quedó relegada en el sexto lugar del hexagonal final de la Concacaf con tres puntos.

Estados Unidos y Trinidad y Tobago también han sumado tres puntos, mientras que Panamá tiene cuatro, Costa Rica seis y México siete.

Los hondureños comenzaron la fase final de las eliminatorias de la Concacaf perdiendo en casa por 0-1 ante Panamá y después venció por 3-1 a Trinidad y Tobago, también en San Pedro Sula.