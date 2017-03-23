Balance positivo para el deporte atlanticense. Ocho medallas de oro, dos de plata y dos de bronce alcanzó la delegación atlanticense de taekwondo en el Open Fuerzas Armadas que se desarrolló en el Centro de Alto Rendimiento de Coldeportes en Bogotá.

De las ocho preseas doradas del Atlántico tres fueron obtenidas por integrantes del programa Deportista Apoyado de Indeportes: Michelle Rivero Lidueña (categoría menos de 46 kilogramos); Hugo Rodríguez Murcia (menos de 63 kilogramos, cinturones rojos ) y Daniella Rebolledo (menos de 67 kilogramos, cinturones negros).

Al baño dorado del Atlántico y de los tres deportstas de respaldados por Indeportes se unen Daniel Marín (-87 kg cinturones azul), Miguel González Manjarrés (+78 kg, cinturones rojos), Ángelo Rebolledo (-58 kg, cinturones rojos), Mateo Pineda Villalobos (+68 kg junior) y Mateo Ortiz Cervantes ( -68 kg, cinturones negros ).

Mientras tanto las medallas de plata fueron obtenidas por Lianis Arrieta Herrera, en los menos de 52 kilogramos categoría junior, y por Lorena Moreno, en los menos de 67 kilogramos. Se adjudicaron el bronce Róbinson Martínez Álvarez (-54 kg, cinturones rojos) y Juan Diego Maya (poomsae cinturones rojos).

En el evento participaron 1200 deportistas de 19 ligas y 70 clubes de todo el país en las categorías cadetes, junior B, mayores y en las divisiones de cinturones negros y avanzados.

La delegación atlanticense que fue dirigida por Nelson Morales Rudas y Carlos Contreras.

'Nos complace mucho esta respuesta en el pódium de nuestros deportistas, especialmente de los tres que conforman el programa Deportista Apoyado, esto nos indica que seguimos avanzando y por eso cada logro, cada medalla, tiene un alto significado para todos los que conformamos la familia deportiva del Atlántico', manifestó el director de Indeportes, Enrique Vengoechea González.