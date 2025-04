En un mundo donde la ansiedad y el estrés parecen ser compañeros permanentes, el periodista y escritor Carlos Sánchez presenta Las tramas de la mente, un libro que explora cómo los pensamientos pueden atraparnos y, al mismo tiempo, ser nuestra mejor herramienta para el autoconocimiento.

Sánchez, quien ha escrito previamente sobre educación emocional y adicciones, parte de su propia experiencia para construir esta obra. “Yo estaba en terapia psicológica porque tenía temas de ansiedad muy fuertes producto de unas adicciones al juego y a la marihuana. Una psicóloga me dijo: ‘¿Por qué no escribe todo eso que le ha pasado?’”, cuenta el autor sobre el origen del libro.

A partir de ahí, empezó a investigar y a desarrollar la idea de que la mente, lejos de ser un enemigo, puede disciplinarse y comprenderse mejor.

La premisa central de Las tramas de la mente es clara: la imaginación es un regalo, pero también puede ser una trampa si no aprendemos a manejarla. “Pensamos tonterías y la imaginación es para crear, no para sufrir”, explica Sánchez.

En el libro, el autor plantea cómo el sobrepensamiento, los juicios de valor y la falta de reflexión nos llevan a ser esclavos de nuestros propios pensamientos. “Nos ha faltado mucho el ser más exigentes con el pensamiento porque, ¿cuál es la gracia de pensar negativo? No tiene ninguna”, añade.

El libro no solo se basa en la experiencia del autor, sino también en un trabajo de investigación que combina neurociencia, psicología y filosofía. Sánchez insiste en que, aunque no es psiquiatra ni psicoanalista, ha logrado comprender su propia mente y quiere compartir ese conocimiento con los lectores. “Si yo entendí mi mente, ¿por qué no le cuento a la gente lo que es la mente?”, dice.

Para Sánchez, la clave está en entrenar la mente como si fuera un músculo. La lectura, la meditación, el deporte y una alimentación adecuada son algunas de las estrategias que propone en el libro para fortalecer la relación con los pensamientos.

“A la mente hay que nutrirla con lectura, porque si no, ¿cómo podemos abrir la mente? La imaginación necesita orden y disciplina, porque si no, hace lo que le da la gana”, afirma.

Además, el autor destaca la importancia de cuestionar los pensamientos negativos. “Si uno permite que esos pensamientos hablen como loros, van creciendo y te esclavizan. No hay nada más peligroso que ser esclavo de la mente negativa”, advierte.

Su experiencia con ataques de pánico le enseñó que la mejor manera de enfrentarlos era dialogar con su propia mente: “Me preguntaba: ‘¿Qué me está pasando? No veo un terremoto, no veo que me van a asaltar, entonces, ¿cuál es la juega?’”.

El periodismo también ha sido una herramienta clave en su proceso de autoconocimiento. Sánchez, acostumbrado a cuestionar la realidad en su labor periodística, aplicó ese mismo método para investigar su ansiedad. “El buen periodista es curioso, profundiza, y eso me permitió entender lo que me pasaba. La ignorancia es el peor pecado”, comenta.

Las tramas de la mente, publicado por Editorial Planeta, ya está disponible en librerías de Colombia. Con un enfoque accesible y reflexivo, el libro invita a los lectores a descubrir cómo funciona su propia mente y a aprender a convivir con sus pensamientos de una manera más saludable. Porque, al final, como dice Sánchez, “podemos seguir con esas tramas donde la mente hace lo que le da la gana o podemos tomar el control y ser dueños de nuestra propia historia”.