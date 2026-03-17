En el marco de la conmemoración del aniversario del fallecimiento de la poeta barranquillera Meira Delmar y la celebración del Día Mundial de la Poesía, la Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, la Biblioteca Pública Departamental Meira Delmar y el Consejo Departamental de Literatura del Atlántico, realizará el encuentro literario ‘La mujer tiene la palabra’, un espacio dedicado a exaltar el talento, la sensibilidad y el liderazgo de las mujeres que han contribuido al fortalecimiento de la literatura y la gestión cultural en el departamento.

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La primera jornada cultural, en homenaje a la memoria de la poeta barranquillera Meira Delmar, está programada para el miércoles 18 de marzo, a partir de las 10:00 a. m., en la Biblioteca Pública Departamental Meira Delmar, con una agenda que incluye la participación de la poeta Isidra de la Vega Lafaurie, quien ofrecerá una conferencia sobre la vida y obra de la autora.

Asimismo, se realizará un recital de poesía dedicado a la obra de la escritora barranquillera, interpretado por diferentes voces femeninas destacadas del departamento del Atlántico.

“En este día recordamos la partida de la escritora barranquillera Meira Delmar, una de las voces más representativas de la poesía colombiana y caribeña, cuyo legado literario continúa inspirando a nuevas generaciones de mujeres escritoras. En este contexto, la jornada literaria adquiere un significado especial al realizarse en la biblioteca que lleva su nombre, un espacio que honra su memoria como símbolo de sensibilidad, pensamiento y creación literaria en el Atlántico”, expresó Diego Monsalve, director de la Biblioteca Pública Departamental Meira Delmar.

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DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA

El Día Mundial de la Poesía, proclamado por la UNESCO, se celebra cada 21 de marzo con el propósito de promover la lectura, la escritura, la enseñanza y la difusión de la poesía en todo el mundo, reconociendo su papel como una de las expresiones culturales y lingüísticas más valiosas de la humanidad.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Poesía, el segundo encuentro cultural, ‘La mujer tiene la palabra’, se realizará el viernes 20 de marzo, a partir de las 9:30 a. m., en la Biblioteca Pública Departamental Meira Delmar, con entrada libre al público. La actividad estará coordinada por Diego Monsalve, director de la biblioteca, y Alfonso Ávila, presidente del Consejo Departamental de Literatura del Atlántico.

Este espacio busca rendir reconocimiento a las mujeres del departamento que se han destacado por sus aportes a la literatura y a la gestión cultural. Mujeres que, a lo largo de su trayectoria, han luchado por su derecho a ser escuchadas y han abierto caminos para que nuevas generaciones de escritoras fortalezcan su liderazgo y continúen trabajando por la igualdad de derechos fundamentales.

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Durante la jornada se desarrollarán lecturas de prosa y poesía que despertarán los sentidos del público a través de las voces que han roto los moldes del silencio para brillar desde sus propias narrativas y escenarios. Sus obras transmiten mensajes de igualdad, diversidad, inclusión y defensa de la vida a través del arte y la palabra.

Son muchas las mujeres que hoy están escribiendo una nueva historia en la literatura del Caribe colombiano. En esta ocasión, y en reconocimiento a su trayectoria, han sido invitadas cinco destacadas escritoras: Adriana Acosta Álvarez, Patricia Iriarte, Alejandra Moreno Astwood, Fabiola Acosta y Nohora Carbonell.

Diego Monsalve, director de la Biblioteca Pública Departamental Meira Delmar, expresó que ‘La mujer tiene la palabra’ es un espacio literario que busca reconocer y visibilizar la voz de las mujeres que, desde la poesía y la literatura, han contribuido a enriquecer la vida cultural del Atlántico.

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“Desde la Biblioteca Departamental queremos abrir espacios de lectura, diálogo y reflexión que permitan compartir estas voces y seguir inspirando a nuevas generaciones de escritoras y lectores. La invitación está abierta a toda la comunidad para que se una a esta celebración de la palabra, la poesía y el talento femenino del Atlántico, en un espacio que reconoce el aporte de las mujeres a la cultura y promueve el diálogo, la creatividad y la expresión literaria como herramientas para fortalecer la identidad cultural del departamento”, señaló Monsalve.

Alfonso Ávila, presidente del Consejo Departamental de Literatura del Atlántico, señaló que este espacio es una oportunidad para reconocer el aporte de las mujeres a la literatura del Atlántico y del Caribe colombiano.

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“Sus voces han fortalecido la poesía, la narrativa y la gestión cultural del departamento, abriendo caminos para nuevas generaciones de escritoras. La invitación es a encontrarnos en la Biblioteca Pública Departamental Meira Delmar para celebrar juntos la fuerza de la palabra, la sensibilidad de la poesía y el talento de las mujeres que hoy continúan escribiendo la historia cultural del Atlántico”, concluyó.