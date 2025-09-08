La Dirección de Arte y Cultura de Uninorte, a través de su oficina Cayena, dará apertura este jueves 11 de septiembre, a las 5:30p. m., a la quinta edición de la exposición de arte contemporáneo JAGÜEY: encuentros de arte en el Caribe. Este año, la muestra lleva por título “Lo Común”, una curaduría del artista e investigador Eliécer Salazar Pertuz.

La exposición reúne las obras de nueve artistas de distintas regiones del país, cuyas prácticas se entretejen desde el territorio, la memoria, la colaboración y lo popular:

Lorena Gullo (Barranquilla), Cinthya Espitia (Barranquilla), Albenis Muñoz (Barranquilla), Alexis Villanueva (Soledad), Luis Miguel Mendoza (Barranquilla), Guillermo Solano (Barranquilla), Susana Basto (La Guajira), Walvis Cervantes (Soledad) y Paul Barrios (Cali).

La línea curatorial de esta edición propone una mirada crítica y sensible sobre el arte popular del Caribe, entendido no solo como una estética sino como una práctica de creación viva, colectiva y situada. “Lo común no es un espacio de unanimidad, sino un terreno de fricciones y resonancias”, señala Salazar.

Cortesía Uninorte Exposición Jaguey 2025

En este sentido, la muestra activa procesos de encuentro donde el arte emerge como gesto comunitario, acto de resistencia y espacio para imaginar otras formas.

Las obras estarán expuestas en distintos lugares en el campus Uninorte, específicamente en el Museo MAPUKA y en el lobby del segundo piso del edificio Álvaro Jaramillo Vengoechea.

JAGÜEY: encuentros de arte en el Caribe es un proyecto de circulación y visibilidad para artistas emergentes y prácticas artísticas contemporáneas del gran Caribe.

Cortesía Uninorte Exposición Jaguey 2025

Desde su creación, ha apostado por conectar el arte con las preguntas urgentes de nuestro tiempo, ampliando los escenarios de exposición, reflexión y creación colectiva.

La muestra, de entrada libre y gratuita, estará abierta hasta el 27 de septiembre, para la comunidad Uninorte y el público general. Pueden encontrar más información sobre la programación y la muestra en la página web www.jaguey.org o en Instagram: @encuentrosjaguey y @cayenauninorte.