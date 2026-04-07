Las emociones del Colombia Championship CrossFit volverán a Montería el próximo fin de semana cuando se realizará la cuarta edición del certamen internacional que tendrá como escenario el coliseo de combates de la Villa Olímpica de Occidente con la participación de 300 especialistas que mostrarán su fortaleza y habilidad.

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“Nuevamente, nuestra ciudad se convertirá en epicentro mundial de este deporte, pues tendremos representación de lo mejor de Colombia y de otras diez naciones, cumpliendo así nuestra intención de abrir las puertas de Montería, para que muchas más personas conozcan y queden enamoradas de la excelencia de esta tierra y de sus innumerables posibilidades”, expresó el alcalde Hugo Kerguelén García, gran impulsor del crossfit en tierras cordobesas.

El mandatario destacó que este año el invitado especial será Brent Fikowski, un canadiense de 35 años, con gran experiencia a nivel mundial, retirado de las competencias el año pasado. Durante su carrera, el norteamericano compitió nueve veces en los CrossFit Games y subió al podio en tres de ellos. Además de eso, obtuvo distintas victorias y actuaciones destacadas en certámenes como el Dubai CrossFit Championship y el Rogue Invitational, entre otros.

El destacado deportista tendrá un encuentro con los monterianos este viernes en el teatrino de la Ronda del Sinú Centro, desde las 7:00 de la noche, durante un evento en el cual se hablará de crossfit, sicología deportiva y otros temas de interés para los cultores de la actividad física. Previamente, Fikowski estará en una rueda de prensa con medios locales.

En cuanto a los competidores destacados que estarán en liza este año, en la categoría élite, despiertan grandes expectativas Lucila Carro, campeona de Uruguay; Sasha Nievas, de Argentina; Yohely Puentes, de Venezuela; Constanza Araya, de Chile; Veronique Antens, de Aruba; y los colombianos Esteban Ospina, Brayan Fajardo y José Durango.

El director del certamen, Cuper Díaz destacó que “tendremos la participación de deportistas de 152 gimnasios de crossfit, a nivel de Colombia y de otros países, lo cual da muestra de la importancia que ha ido adquiriendo este certamen”.

El Colombia Championship CrossFit 2026 contará con la participación de 300 atletas, entre los cuales se encuentran inscritos especialistas de once países. La representación extranjera estará a cargo de crosfiteros de Argentina, Aruba, Canadá, Chile, Ecuador, Francia, México, Panamá, Uruguay y Venezuela. Junto a ellos, deportistas de 25 departamentos de Colombia estarán en las competencias, que se extenderán desde este viernes, hasta el domingo 12 de abril.

Las actividades se realizarán diariamente, desde las 7:00 a.m., hasta las 6:00 p. m. Las categorías en disputa, tanto para damas como para varones, serán Principiante, Intermedio, Avanzado, Máster y Élite.