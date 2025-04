El alcalde del municipio de Cereté (Córdoba), Said Bitar, confirmó que realizará la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el cual no recibía una revisión de fondo desde hace más de una década, pues la última actualización fue en el año 2014 y no logró responder de manera efectiva a las necesidades del territorio.

Este lunes el alcalde tuvo una reunión con quienes estarán al frente de este proceso, entre ellos el experto Julio César Gómez Sandoval, que es un arquitecto con más de 36 años de experiencia en planificación urbana y ordenamiento territorial, y quien ha liderado procesos en más de 25 municipios del país, asesorando tanto a entidades locales como nacionales en la formulación, revisión e implementación de planes de ordenamiento.

Alcaldía de Cereté

Bogotá, Cartagena, Cúcuta y Sincelejo, entre otras, se cuentan entre las ciudades donde Gómez ha tenido roles estratégicos, y en Cereté será consultor y director técnico del nuevo POT.

“Hemos conformado un equipo técnico de altísimo nivel para llevar a cabo este proceso, con una visión de largo plazo, centrado en el bienestar de la ciudadanía, la sostenibilidad ambiental y el crecimiento económico ordenado del municipio. Este nuevo POT será un plan pensado para la gente, el desarrollo y la generación de empleo, en total armonía con las normas ambientales”, afirmó el alcalde Said Bitar, quien reiteró que uno de los grandes propósitos de su administración es generar empleo y oportunidades para todos los cereteanos y el nuevo POT le apunta a ello.