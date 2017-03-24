Después de esperar bajo una llovizna al presidente Juan Manuel Santos, quien finalmente no pudo llegar por el mal tiempo, fue inaugurada la primera fase de la sede del Sena en Montelíbano, construida por Cerro Matoso, para beneficio de al menos 6 mil jóvenes bachilleres del área de influencia de la mina niquelera.

El presidente de Cerro Matoso, Ricardo Gaviria, dijo que el proyecto que se construye como un aporte de la empresa con la sociedad cordobesa, especialmente de la subregión del San Jorge, tiene un costo de $10 mil millones de los cuales, los primeros 4.500 millones se invirtieron ya en la locación que empieza a funcionar en el sector Cimará, en Montelíbano.

'En Cerro Matoso entendemos que la educación es fundamental para lograr los cambios positivos que requiere cualquier región, la educación es uno de los pilares de nuestro enfoque de sostenibilidad y el avance para impulsar la llegada de formación y emprendimiento, de manera que sea permanente aquí en el San Jorge, es el motor en la búsqueda de la excelencia', precisó Gaviria.

Agregó el presidente de Cerro Matoso que este centro busca impulsar la creación de capacidades técnicas a escala local, 'permitiendo así que nuestra comunidad cuente con las condiciones idóneas para prepararse, para destacarse y para forjarse un futuro sostenible'.