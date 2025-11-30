La Cámara de Comercio de Barranquilla (CCB) celebró la tercera edición de los Premios AVA 2025, un reconocimiento que exalta a las empresas que lideran iniciativas de alto impacto en sostenibilidad en el Atlántico. Un total de 190 organizaciones participaron en el proceso de evaluación, del cual surgieron 12 ganadores, distribuidos en las categorías ECO (producción responsable), EVO (innovación sostenible) y GEN (bienestar social).

El presidente ejecutivo de la CCB, Manuel Fernández Ariza, destacó que los Premios AVA reconocen a “empresas con alma, que generan valor compartido, cuidan el entorno y transforman sus procesos hacia un modelo más competitivo, justo y sostenible”. Subrayó, además, que la Cámara vive la sostenibilidad “de manera especial”, al recordar que 1.526 empresarios han formado parte del programa AL-Invest Verde con apoyo de la Unión Europea, una iniciativa que ha permitido avanzar en optimización energética y eficiencia en el uso de recursos. “La Unión Europea nos entrega recursos y, a través de ellos, estamos formando auditores energéticos y ayudando a las empresas a mejorar en su uso eficiente de la energía”, explicó.

Fernández Ariza resaltó que 813 personas han sido capacitadas en sostenibilidad y 383 se han formado como futuros auditores energéticos, mientras que 400 empresas recibieron diagnósticos para producir de forma limpia y avanzar hacia la economía circular. También recordó los avances del programa de simbiosis industrial, que ha permitido más de 30 conexiones entre empresas para transformar residuos en nuevos productos, y destacó la alianza con Icontec, mediante la cual 42 empresas recibieron certificaciones este año, formando 178 auditores internos en sostenibilidad, además de 7 empresas que cuentan hoy con 26 auditores internos en eficiencia energética. “Este año tendremos al menos 10 empresas que, en alianza con Icontec, recibirán sellos como Sostenibilidad o Basura Cero. Nos da orgullo trabajar de la mano de las empresas en avances de esta naturaleza”, afirmó.

El directivo señaló que, tras un proceso riguroso acompañado por instituciones aliadas como la Universidad del Norte, Veolia, Bancolombia, BBVA, CRA, BEC y Barranquilla Verde, “se eligieron las 12 mejores iniciativas de sostenibilidad del Atlántico”. Y añadió: “Los Premios AVA celebran a las empresas que entienden la sostenibilidad como una ventaja competitiva y un compromiso con el territorio. Estas organizaciones demuestran que es posible crecer generando bienestar, cuidando el entorno y aportando al futuro del Atlántico”.

Por su parte el presidente de la Junta Directiva de la CCB, Luis Guardela, subrayó que los Premios AVA se han consolidado como un programa integral de acompañamiento más allá del reconocimiento. “Hoy AVA no es solo un premio; es un programa de beneficios que impulsa producción responsable, innovación sostenible y bienestar social, y que permite a las empresas escalar, acceder a oportunidades financieras y proyectarse globalmente”, señaló. Guardela insistió en que la sostenibilidad, más que un propósito, es el primer valor para generar riqueza y desarrollo en la región.

Liderazgo, responsabilidad e innovación

En la categoría ECO, orientada a iniciativas de producción responsable, las grandes empresas destacadas fueron GREMCA Agricultura y Energía Sostenible S.A., que implementó un sistema de riego por goteo y fertirriego automatizado con energías limpias que elevó la eficiencia hídrica del 30% al 90%, y Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A., reconocida por su estrategia integral de economía circular y autogeneración solar, que ha reincorporado más de 104.000 toneladas de materiales reciclables a ciclos productivos. En el segmento MIPYME fueron premiadas REG Marketing S.A.S., que reaprovecha sobrantes textiles y optimiza consumos mediante recuperación de agua y energía solar, y C.I. Caribbean Tropical Products S.A.S.–BIC, con su proyecto Ankua Ecóhotel, que combina ecoturismo, restauración de bosque seco y desarrollo económico local en Usiacurí.

En la categoría EVO, dedicada a la innovación sostenible, las grandes empresas reconocidas fueron Finotex S.A., cuya línea Green World transforma plástico PET reciclado en insumos textiles reduciendo residuos y emisiones, y Concesión Costera Cartagena–Barranquilla S.A.S., que incorporó plástico reciclado en asfalto para ampliar la vida útil de las vías y disminuir desechos. En MIPYME, la distinción recayó en Ingeniería Medio Ambiente IMA S.A.S., creadora de la tecnología FLAEBI para optimizar vertimientos y mejorar la calidad del agua, y Royal Ingeniería S.A.S., que consolidó un sistema tecnificado para clasificar y reincorporar residuos de construcción al ciclo productivo, impulsando la economía circular del sector.

Iniciativas que transforman

La categoría GEN, enfocada en bienestar social, reconoció en el segmento de gran empresa a NU3, con su modelo integral nu360 que articula salud, educación y fortalecimiento comunitario para romper ciclos de pobreza, y a la Clínica Oftalmológica del Caribe S.A.S., creadora de VART, un dispositivo portátil para detectar retinopatía del prematuro que ya se implementa en hospitales del departamento y previene la ceguera infantil en zonas de difícil acceso. En MIPYME los ganadores fueron la Fundación de Caridad LPR y Ecoturismo Mallorquín S.A.S. La primera fue distinguida por su programa Global Health Initiative, que ha realizado tamizajes y seguimiento médico a más de 200.000 niños en 11 departamentos; mientras que Ecoturismo Mallorquín fue reconocida por su modelo de rutas ecológicas, formación de guías y proyectos de emprendimiento comunitario que fortalecen la economía local y la conservación del entorno.

Tras recibir el galardón, la CEO de la Fundación LPR, Lorena Perozo, expresó que el reconocimiento “representa el esfuerzo, el amor y la dedicación que ponemos cada día en nuestra misión”, y aseguró que este logro valida el impacto real de la organización en las familias del país. “Nuestra constancia durante ocho años, nuestras alianzas con hospitales y fundaciones, y el respaldo de instituciones como Nicklaus Children’s Hospital de Miami han sido claves. Con apoyo gubernamental podremos llevar este programa a todo el país”, afirmó. Añadió además que su objetivo es contribuir al cumplimiento pleno de la ley que garantiza el tamizaje cardíaco a todos los recién nacidos de Colombia.

Al cerrar la ceremonia, la Cámara de Comercio de Barranquilla reiteró su compromiso con la consolidación de una cultura empresarial que satisfaga las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. La entidad recordó que, en sus ediciones anteriores, los Premios AVA han vinculado a más de 421 empresas y han permitido evidenciar el avance del Atlántico hacia un modelo más competitivo, equitativo y ambientalmente responsable.