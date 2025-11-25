La Cuenta del Mar, iniciativa creada por Bancolombia, continúa consolidándose como uno de los programas de conservación marina más importantes del país. A través de esta misma línea, Bancolombia ha desembolsado más de $603 mil millones, recursos propios destinados a impulsar proyectos que favorecen la sostenibilidad hídrica y la economía azul. De manera complementaria, el trabajo conjunto con WWF Colombia como aliado ha permitido desarrollar procesos de restauración, fortalecimiento de liderazgos locales y otras acciones de conservación.

La estrategia ha generado impactos ambientales y sociales significativos: retiro de residuos sólidos, restauración de manglares, creación de empleos, limpieza de canales hídricos y reconexión de ecosistemas como la Sierra Nevada, la Ciénaga y el mar. A seis años de la meta propuesta para 2030, el proyecto ya superó la mitad del camino y sigue impulsando soluciones de economía azul que transforman la vida de comunidades y territorios costeros.