Víctor Escobar ingresa a clínica que le realizará procedimiento de eutanasia

A este drama se le fueron sumando la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc) -que le produce permanente sangrado-, la diabetes, la parálisis parcial y una fuerte hipertensión en los últimos tres lustros. En 2007 sufrió el primer accidente cerebrovascular y en 2008 el segundo, que lo dejó sin poder mover la mitad del cuerpo, con agrandamiento del lado derecho del corazón y pérdida de memoria, teniendo que recurrir a terapias para reaprender a mover y a comer.

Su abogado, Luis Giraldo Montenegro, quien lo ha apoyado en el viacrucis jurídico que ha tenido que pasar, señaló en los últimos días tras la disposición de la fecha de la eutanasia: "Vivimos en una sociedad que prefiere ver el dolor de una persona. Victor Escobar es un guerrero, su voluntad es más fuerte que el dolor, para nadie es fácil colocar fecha y hora a su vida; algunos aceptan, otros señalan, pero solo él vive el dolor".

A su vez, el representante a la Cámara, Juan Fernando Reyes Kuri, del Partido Liberal, autor del proyecto de ley que busca regular la eutanasia en el país y que ha caído en múltiples ocasiones en el Capitolio, indicó en un comunicado: "Víctor siempre manifestó la importancia de regular la eutanasia en el país, su proceso estuvo lleno de 'tramititis' y trabas innecesarias, por lo que no quiere que ningún colombiano pase por lo mismo. Él ahora es un referente en la lucha por las libertades, en su libre decisión de despedirse del dolor y morir dignamente. Yo le prometí seguir en esa lucha, la de respetar las decisiones de los demás que no afecten a los otros. No me alegra saber que morirá, pero sí que su decisión por fin fue respetada".

Como se sabe, el pasado mes de noviembre se hundió en la plenaria de la Cámara el más reciente proyecto de ley de Reyes Kuri, que buscaba regular la eutanasia en Colombia, como lo ha solicitado la Corte Constitucional desde 1997, cuando reconoció la eutanasia como un derecho en Colombia.