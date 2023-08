Los efectos de una tensión entre el Gobierno y gremios

El presidente de la ANDI, Bruce MacMaster, dijo al noticiero televisivo capitalino 'CM&' que es importante "el diálogo y el trabajo conjunto del sector productivo con el Gobierno Nacional".

Por su parte, Germán Arce, presidente del Consejo Gremial Nacional, expuso la importancia del sector empresarial para el país: “Tenemos que ser capaces de hablar con franqueza, incluyendo las cosas en las cuales no estamos de acuerdo, pero no nos podemos graduar de unos y otros. El sector empresarial no se puede graduar de enemigo del Gobierno, ya que producimos el 80 % del PIB, pagamos más del 80 % en impuestos y generamos el 75 % de los empleos formales”.

Por su parte, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, le salió el paso a quienes afirmaron entre los gremios que la reforma laboral no había sido concertada: "Aquí no se han presentado reformas a espaldas de nadie, estas reformas se han construido con mucha participación de colombianas y colombianos. Lo que hay que decir es que ese síndrome de la Coca Cola en el desierto se acabó”.