Procuradora pidió al Congreso que regule el aborto en el país

La procuradora Margarita Cabello llamó la atención este miércoles del Congreso para que regule el tema del aborto en el país tras el fallo de la Corte Constitucional, que despenaliza hasta los seis meses de gestación la interrupción voluntaria del embarazo.

“Me preocupa la vida del gestante, me preocupa mucho, me preocupa cómo se va a reglamentar y aquí me estoy pasando de más opiniones personales, ¿cómo se interrumpiría el embarazo de una madre gestante con seis meses?, y hablo en nombre de la ciudadanía, ¿será una cesárea?, ¿qué será? Porque hay que reconocer que eso se lo debemos a los científicos y a los médicos, y como representante, esas preocupaciones las voy a tener muy en cuenta en ese llamado a la sociedad y en ese llamado al Congreso, para que regule todos esos procesos y situaciones", dijo la procuradora.