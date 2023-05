Presidente Petro se disculpa por trino sobre niños perdidos en el Guaviare

Sin embargo, han pasado más de 15 horas desde que Petro informó la noticia esperanzadora y todavía no se tiene claridad sobre el estado de los menores Lesly Mucutuy, Soleiny Mucutuy, Tien Noriel Ronoque Mucutuy y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy. Por un lado, la Aerocivil, Fuerzas Militares y la compañía de la aeronave reiteran que no se tiene contacto con los niños, por lo que no se puede confirmar lo dicho por el presidente de la República.

Por el otro, el ICBF, entidad que le habría dado la información al mandatario, reitera que la información que se tiene es que los niños están bien y se encontrarían con trabajadores comunitarios de la zona, pero no se ha podido tener comunicación para hacer efectivo el rescate.

Por ahora, varias horas después, el presidente Petro decidió eliminar el trino y en la mañana de este jueves explicó por qué borró el mensaje.

"He decidido borrar el trino debido a que la información entregada por el ICBF no ha podido ser confirmada. Lamento lo sucedido. Las Fuerzas Militares y las comunidades indígenas continuarán en su búsqueda incansable para darle al país la noticia que está esperando", mencionó.

Insistió en que la prioridad es encontrar a los menores. "En este momento no hay otra prioridad diferente a la de avanzar con la búsqueda hasta encontrarlos. La vida de los niños es lo más importante", aseveró.