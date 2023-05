Icbf reitera que niños perdidos están vivos y bajo cuidado de una comunidad

Por su parte, la directora Astrid Cáceres habló este jueves con varios medios de comunicación e indicó que la información que ha llegado de comunidades de la zona selvática es que los menores están bien.

“La información que tengo es que están bien, con algunos rasguños, también nos dicen que tuvieron unos días muy complejos, pero que han sido niños que se han movido por el territorio. Hasta donde sabemos, eso es lo que nos tiene más motivados”, sostuvo en diálogo con Caracol Radio.

No obstante, recalcó que la búsqueda sigue, pues no se ha logrado tener comunicación directa con los menores que estarían bajo el cuidado de trabajos comunitarios. “La búsqueda sigue porque no tenemos aún la foto y la vista de los niños. Estamos hablando de la selva, donde no es fácil la comunicación”, puntuaizó.

Los familiares de los niños desaparecidos se pronunciaron por medio de un comunicado, rechazando la confusión y exigiendo respeto para ellos, además de instar a las autoridades a continuar la búsqueda e informar de manera oportuna todo lo relacionado.