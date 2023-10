Creadora de contenido denuncia que sufrió acoso sexual en ciclovía de Bogotá

“Aproximadamente conté siete hombres que no solamente decidieron mirar, sino también lanzar unos piropos, a todos los confronté en ese momento, no sé si fue algo inteligente o no, pero en ese momento ya tenía demasiada rabia y fue lo que pude hacer”, sostuvo.

Isabella McCausland logró llegar en perfecto estado a su casa, aunque con mucho temor por lo que acababa de suceder. Contó su experiencia con el objetivo de visibilizar la problemática del acoso que sufren a diario las mujeres en nuestro país y en el mundo, que por ningún motivo se debe normalizar.

“Estoy totalmente bien, logré llegar a mi casa, pero lo que me da impotencia es qué pasa con las que no pueden llegar a su casa, o qué pasa con las que salen a trotar solas, salieron a dar una vuelta, salieron a vivir su vida, y no pudieron regresar o tienen que vivir estos actos obscenos. Es lo que tenemos vivir las mujeres en este mundo, día a día, solo por el hecho de ser mujer (...) Mujeres les recuerdo que nos cuidemos y tomemos las precauciones”, concluyó la influenciadora.