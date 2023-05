Si se hizo fue por fuera de la Fiscalía: Barbosa sobre indagación a ex niñera

Según la denuncia hecha por ex empleada de la funcionaria, identificada como Marelbys Meza, y publicada por la revista Seman, esta habría sufrido una persecución por parte del Gobierno luego de un supuesto robo.

De acuerdo con la información dada a conocer por el medio, la mujer de 51 años fue sometida a un polígrafo el pasado 30 de enero para interrogarla sobre el ocurrido hecho, el cual se habría presentado en un edificio adscrito a la Presidencia cercano a la Casa de Nariño.

“Yo sentía que me iban a dejar ahí, que no iba a volver a salir (...). Me hicieron el polígrafo y me dijeron: ‘Usted se puede burlar de ese aparato, pero de nosotros no. Esta noche no va a su casa, de aquí va presa, y le vamos a hacer un allanamiento a todos sus hermanos y a usted’”.