Familia de Jorelyn Carabalí pide justicia por el crimen de su hermano

La identidad del presunto asesino es conocida por personas cercanas a la familia Carabalí y algunos vecinos. Sin embargo, Jorelyn reconoció que ella personalmente no conocía al individuo, ya que se enfoca principalmente en su carrera deportiva y sus momentos familiares.

“Yo realmente no lo conozco porque no soy mucho de socializar cuando voy, me muevo en el núcleo del deporte y cuando estoy allá es con mi familia. La gente del barrio donde vivimos sí sabe de él”, indicó la deportista en diálogo con ‘Semana’.