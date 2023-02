Contraloría halla detrimento de USD 12 millones por compra de avión policial

La compra se hizo por parte de la Policía Nacional, a través de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. - CIAC S.A.

"La compra de esta aeronave usada, con capacidad para 13 pasajeros, representa un presunto detrimento del patrimonio público, toda vez que se priorizó la compra de un avión con unas características que no satisfacen el interés social perseguido, que era la ampliación de la capacidad operativa de la Policía Nacional, y, así, redundar en una mejor prestación del servicio patrullaje aéreo para la seguridad ciudadana, en cuanto a transporte de tropa y equipos", se lee.

Se trata en total de 19 hallazgos administrativos, de los cuales el antes referido tiene presunta incidencia fiscal y los demás tienen carácter penal y otras incidencias. Se obtuvieron, además, beneficios de auditoría por valor total de $157.961.731 y se determinó la apertura de un proceso administrativo sancionatorio.

"El hallazgo sobre la compra del avión tiene presunta connotación fiscal, posibles incidencias disciplinaria y penal y otra relacionada con la ejecución del proyecto de inversión (en este caso con destino al Departamento Nacional de Planeación y la Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)", señaló el ente de control.

Los hechos se registraron el 13 de enero de 2022, cuando la Policía y la CIAC S.A. celebraron un Convenio Marco Interadministrativo de Colaboración, y acordaron que el convenio marco se ejecutaría a través de convenios derivados o específicos y fue así como el 27 de enero de 2022 la Policía - Dirección Antinarcóticos y la CIAC S.A. suscribieron el Convenio Derivado No. 1 a ese Convenio Marco Interadministrativo de Colaboración, en este caso con el objeto de aunar esfuerzos para la adquisición y entrega de seis aeronaves, entre ellas una de tipo jet marca Embraer Legacy 600.

El valor del Convenio Derivado No. 1 ascendió a $200.000.000.000), en el marco del Convenio Derivado No. 1, el 16 de mayo de 2022 la CIAC S.A. suscribió con el Consorcio Aeronaves PNC el contrato número GRAJU0092022 para la adquisición del avión ejecutivo tipo jet marca Embraer Legacy 600 por valor de $12.160.000 dólares. El consorcio mencionado recibiría luego un anticipo del 50 por ciento de esa suma.

"La compra de aviones tipo ejecutivo marca Embraer Legacy 600 no estaba contemplada en el Estudio de Factibilidad, Fortalecimiento y Adquisición de Aeronaves para la Policía. Un primer cuestionamiento de la Contraloría es que está en contravía del principio de economía consagrado en el Ley 80 de 1993 haber pactado a favor de la CIAC S.A. un porcentaje del 3% más IVA sobre el valor del Convenio Derivado No. 1, por concepto de recuperación de costos y gastos, el cual equivale a $7.140 millones, cuando a todas luces la institución policial tenía la competencia, facultades y condiciones técnicas para adelantar este proceso contractual, sin necesidad de este cargo adicional. El valor de los costos y gastos en que ha incurrido la CIAC en la ejecución del Convenio Derivado No. 1, con corte a 28 de septiembre de 2022, asciende apenas a un poco más de $28 millones ($28.598.029)", reporta la Contraloría.