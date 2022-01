“Esperamos que nadie se interponga en la eutanasia de Víctor Escobar”

"Lo primero que tenemos que decir es que Víctor es un guerrero que ganó esta guerra no solo en Colombia sino en Latinoamérica y el Caribe. Es el primer paciente en fase no terminal que accede a la eutanasia y se vuelve un referente a nivel regional no como mártir sino como guerrero que dio la batalla en contra de los políticos y la religión", señala el jurista.

Frente al debate que ha suscitado el caso de su cliente entre los sectores más liberales y los más conservadores, a los que se han unido la Iglesia Católica e incluso la Cristiana, sostiene Giraldo que "Colombia tiene un pensamiento muy conservador en cuanto a este tipo de decisiones pero tenemos una Corte Constitucional que ha garantizado los derechos de Víctor y el Congreso tendrá que regular esta puerta que él dejó abierta. Los nuevos candidatos a la Cámara y al Senado tendrán que poner en su agenda la eutanasia, así como los candidatos a la Presidencia".