La Defensoría del Pueblo rechazó las amenazas y hostigamientos denunciados contra la candidata presidencial Paloma Valencia, luego de que en las últimas horas circulara una imagen con una presunta amenaza de muerte en su contra y se reportara la vandalización de una sede de su campaña en Bucaramanga.

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A través de un comunicado oficial, la entidad manifestó su preocupación por la vida, la integridad y las garantías democráticas de la dirigente política, e hizo un llamado urgente a las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

La Defensoría solicitó a la Fiscalía General de la Nación avanzar con celeridad en las investigaciones para identificar a los responsables y determinar los riesgos que enfrenta la candidata.

Además, insistió en que ningún ciudadano debe ser objeto de amenazas o intimidaciones por ejercer participación política, al tiempo que pidió reforzar la protección a las mujeres que participan en escenarios electorales.

En el pronunciamiento, la entidad también hizo un llamado a todos los sectores políticos e institucionales a rechazar este tipo de hechos y a promover un debate público libre de violencia, estigmatización y discursos que pongan en riesgo la integridad de los candidatos.

Asimismo, exhortó al Ministerio del Interior de Colombia a priorizar el caso ante la Comisión Nacional de Seguimiento a los Procesos Electorales y a los comités encargados de recomendar medidas de protección para las candidaturas.

Finalmente, la Defensoría pidió a las plataformas digitales y redes sociales actuar con diligencia frente a contenidos que puedan constituir amenazas o incitación a la violencia, especialmente en medio del actual contexto electoral.

“La democracia se fortalece cuando las diferencias se tramitan mediante la palabra y las ideas”, concluyó la entidad en su comunicado.