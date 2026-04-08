El presidente Gustavo Petro protagonizó este martes un tenso momento con un general de la Fuerza Pública en Cali, en el marco de un encuentro con el gremio de la minería. El evento, organizado por el Gobierno nacional, reunió a funcionarios de la administración de Petro y a dirigentes del gremio minero, así como uniformados de las Fuerzas Militares y de la Policía.

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En medio de su discurso, el jefe de Estado interrumpió para dirigirse al general y llamarlo al orden, evidenciando que algo le molestaba del uniformado, quien estaba presente en el Encuentro Nacional de Formalización Minera y Comercialización del Oro, en la capital vallecaucana.

Previamente, Petro había dicho: “Las dragas van por trochas, pues pasan bajo los ojos del policía y del soldado, así de simple, como está pasando en este día allá en Barbacoas, están entrando caravanas de maquinarias y pasan por retenes militares y no los detienen”.

Asimismo, enfatizó: “Señores de las Fuerzas Militares y de la Fuerza de la Policía que están aquí invitados, eso pasa porque pagan una tajada allá en esa zona y entonces se quedan ciegos y esto hay que arreglarlo, no es tan fácil”.

Petro aseguró, a medida que avanzaba su discurso, que una de las maneras para evitar eso, era la rotación permanente de los altos mandos en las zonas mineras de Colombia. “Es una forma, hay que probarla también, hay una lista de generales incursos en asociaciones de mafias del oro que no pueden seguir el servicio del Estado colombiano”, dijo.

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Ante dichas declaraciones, al parecer, el general mencionado habría mostrado inconformidad o justificado la forma como opera la Fuerza Pública en esas zonas, y el presidente Petro se dirigió a él para decirle: “Sí, general, pero usted me tiene que escuchar, ¿me entiende?, porque yo soy su comandante", dijo tajantemente.

Finalmente, sobre los altos mandos de las FF. MM. y policiales que hay en las zonas mineras del país, el primer mandatario aseveró: “Esa lista hay que depurarla porque también hay errores, ya he sacado a varios, pero esto hay que llevarlo a fondo porque o si no la zona minera está sin Estado, y obviamente si no hay Estado en la zona minera hay mafia”.