Para este lunes 6 de abril estaba programado un encuentro en Casa de Nariño entre el presidente Gustavo Petro y siete de los nueve integrantes de la junta directiva de Ecopetrol. El objetivo era tratar un solo tema: la continuidad de Ricardo Roa al frente de la compañía, pese a las imputaciones penales en su contra. Sin embargo, la reunión “nunca ocurrió”, según confirmaron fuentes al periódico ‘El Tiempo’.

Esas mismas fuentes, de acuerdo con el medio antes citado, indicaron que el encuentro fue cancelado, aunque Petro sí habló por separado con al menos uno de los miembros de la junta para exponer sus argumentos a favor de que Roa siga en el cargo. Esas razones se llevarán ahora a la sesión formal de la junta prevista para la tarde de este lunes, en la que los nueve directores deberán fijar una posición legal y administrativa sobre el futuro del ejecutivo.

Desde la Presidencia aseguraron que en la agenda oficial del mandatario no aparecía registrada ninguna reunión con la junta, ni para este lunes ni para el sábado anterior, pese a que los miembros del órgano directivo tenían la cita en sus calendarios.

Petro se habría reunido en privado con algunos miembros de la junta de Ecopetrol

Aunque la reunión formal se cayó, Petro sí se habría reunido previamente con algunos integrantes de la junta. Según informó ‘Caracol Radio’ y confirmaron a otros medios fuentes internas de Ecopetrol, el sábado 4 de abril el presidente sostuvo un encuentro con miembros del órgano directivo para analizar la permanencia de Roa.

Ahora bien, de acuerdo con esas fuentes, al tratarse de una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York, ese tipo de reuniones debe ser reportado a autoridades en Estados Unidos, dado el posible impacto reputacional y financiero de la situación judicial del presidente de la compañía.

De hecho, una fuente interna recalcó que “no es optativo. La junta debe reportar a autoridades administrativas y judiciales todos los protocolos que aplique dentro de su mandato de evaluar los impactos reputacionales y financieros que acarree la situación judicial de Roa, así se le respete la presunción de inocencia”. Y añadió que, por la inclusión de Petro en la Lista OFAC o Lista Clinton, el oficial de cumplimiento también tendría que informar sobre estos contactos.

No obstante, todo parece indicar que, por lo menos oficialmente, ni el Gobierno ni los miembros de la junta habrían informado de este encuentro.