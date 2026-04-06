Luego de que se conociera la polémica resolución de la Fiscalía General que levanta las órdenes de captura para 23 voceros de estructuras ilegales del Valle de Aburrá, en Antioquia, en medio de mesas de conversaciones con el Gobierno, están previstas demandas para tratar de revertir el hecho.

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Una de las demandas de nulidad será presentada este lunes 6 de abril por parte del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. El mandatario departamental anunció la acción judicial durante un consejo de seguridad con mandatarios del Valle de Aburrá.

Rendón cuestionó el levantamiento de las órdenes de captura, asegurando que vulneran la justicia, a las víctimas, a jueces, fiscales, policías y soldados.

“Presento demanda de nulidad con medida cautelar ante el Consejo de Estado: Gustavo Petro y la fiscal liberan criminales, vulneran la justicia, a las víctimas, a jueces, fiscales, Policías y Soldados que han arriesgado su vida por capturarlos. Construyen una autopista de impunidad en la que transitan jefes de combos criminales y también bandidos como alias Calarcá de Farc”, se lee en una publicación del gobernador, acompañada de un video.

Presento demanda de nulidad con medida cautelar ante el Consejo de Estado: @petrogustavo y la Fiscal liberan criminales, vulneran la justicia, a las víctimas, a jueces, fiscales, Policías y Soldados que han arriesgado su vida por capturarlos. Construyen una autopista de impunidad… pic.twitter.com/UsCVYshDZk — Andrés Julián (@AndresJRendonC) April 5, 2026

“Por un lado, la fiscal Camargo viene diciendo recientemente que hay que levantar la orden de captura contra alias Calarcá, pero ahora les da vía libre a los peores pillos en Antioquia. Por dios, les enfurece que en las urnas nuestros paisanos voten con libertad. Ahora se valen de esto para atemorizar a los antioqueños y constreñirlos en sus decisiones. Esto es una afrenta contra las víctimas y contra nuestra fuerza pública“, explicó.

Se estima que también se presente otra demanda, pero por parte del presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout.