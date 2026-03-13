En operativos adelantados en las últimas horas en Castilla, Belén y El Poblado, en Medellín, las autoridades lograron tres nuevas capturas por explotación sexual a menores de edad, en la capital antioqueña, en el marco de la ofensiva contra los delitos que afectan a niñas, niños y adolescentes.

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Las investigaciones iniciaron gracias a denuncias ciudadanas, con intervención de Policía de Infancia y Adolescencia y Policía Judicial, en articulación con la Alcaldía de Medellín.

Tano las denuncias ciudadanas como los reportes institucionales facilitaron labores de inteligencia, seguimiento digital y verificación en territorio.

Entre los casos está la captura de una mujer de 37 años, en Castilla, señalada de producir y difundir contenido sexual en el que utilizó a su hija menor de edad; la investigación comenzó tras un reporte a la línea 123.

Asimismo, en Belén fue aprehendido un hombre acusado de enviar y solicitar contenido íntimo a otra menor de edad.

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De igual manera, en el Poblado fue capturado un extranjero que intentó involucrar a una adolescente en actividades sexuales pagadas.

Sobre estas tres nuevas capturas, el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, manifestó: “Queremos hacer un balance de capturas importantes que se vienen realizando, en una ofensiva que se mantiene frente a los depredadores sexuales, a los depravados. En esta administración y, aquí en Medellín, hemos priorizado nuestra lucha contra la explotación sexual y comercial de niñas, niños y adolescentes”.

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Mejía indicó además que “para nosotros, la protección de la integridad de nuestros niños es una prioridad absoluta y, por eso, hablamos de una ofensiva, porque se han dado capturas. Hay tres casos puntuales, dos de ellos donde hubo capturas por orden judicial y el otro con una captura en flagrancia. En la ciudad, cada denuncia se investiga y cada persona que intente vulnerar la integridad de un menor será perseguida y llevada ante la justicia”.