La ofensiva militar contra los grupos armados en el país avanza, esta vez los enfrentamientos se llevan a cabo en el municipio de Ituango, en Antioquia, donde tropas del Comando Conjunto de Operaciones Especiales atacan a la disidencia de ‘Calarcá’.

Estas operaciones fueron confirmadas por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien dijo que en los combates “, podrían haber caído criminales del frente 18 Farc, al mando de alias Ramiro”.

“Este bandido fue capturado en la caravana de la UNP con Calarcá, pero fue dejado en libertad por la Fiscalía ante orden de Petro. Hoy está a órdenes de ‘Mordisco’. Reportan las autoridades en la zona, que algunos denominados “líderes comunales” impiden las operaciones del Ejército y de Policía Judicial. La Fiscalía debe estar al frente para su judicialización”, puntualizó.

Este se configuraría como el primer bombardeo del Ejército Nacional a esta disidencia durante el Gobierno de Gustavo Petro que mantiene una mesa de diálogo activa.

Es de recordar que esta zona del país ha sido golpeada por el conflicto armado por muchos años, incluso hace pocos días en la zona tuvo que ser cancelado un evento de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia luego de se que denunciaran supuestas amenazas en contra del alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador.

Según información de los equipos de seguridad de ambos mandatarios, el riesgo estaría directamente relacionado al evento público que estos tenían programado para el pasado 2 de marzo en Hidroituango, donde se realizaría una rueda de prensa con cerca de cien periodistas y en la que se revisarían avances clave de la obra.

Sin embargo, el comandante del Ejército Nacional, general Royer Gómez indicó ese mismo día y poco después de las declaraciones de Gutiérrez y Rendón que si bien hay varios grupos armados que operan en la zona y tienen la capacidad de adelantar acciones violentas, no existía ningún reporte de amenaza contra el gobernador y el alcalde.

“Esta amenaza la fundamentan en la posible acción terrorista de lanzamiento de artefactos explosivos con drones. Es una realidad que el GAOR estructura 36, como nos pasa con el 18, con el 33, con el 37, que también delinquen en esa área, tiene la capacidad de realizar y de cometer acciones terroristas mediante lanzamiento de artefactos explosivos con drones”, dijo en su momento el comandante.

A su turno, el presidente Gustavo Petro confirmó la inexistencia de algún plan criminal para atentar contra la vida del gobernador y el alcalde, gesto que no les cayó muy bien.

“No hay evidencia alguna de un atentado en Hidroituango. No se sabe las razones por las que el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia no asistieron a su reunión en Hidroituango”, señaló el jefe de Estado en su cuenta de X.