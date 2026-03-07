El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, se pronunció sobre las condiciones de seguridad de cara a las elecciones legislativas y las consultas internas de partidos previstas en el país para este domingo 8 de marzo.

El jefe del Ministerio Público aseguró, desde el Primer Congreso Nacional de Contralores Territoriales 2026–2029, realizado en el departamento del Quindío, que “hasta el momento no hay alertas generalizadas que comprometan la jornada electoral”.

Sin embargo, Eljach reconoció que las autoridades mantienen seguimiento permanente a la situación en las regiones para evitar cualquier alteración del proceso democrático en los comicios del domingo.

El procurador enfatizó además que las instituciones del Estado han mantenido comunicación constante con las Fuerzas Militares y las autoridades responsables del orden público con el objetivo de supervisar el despliegue logístico y operativo previo a las elecciones.

Manifestó incluso antes de viajar al Quindío sostuvo conversaciones con mandos militares para verificar el estado de la seguridad en distintas zonas del país.

“No tenemos hasta ahora información de situaciones que indiquen riesgos para la jornada electoral. Antes de abordar un vuelo hacia acá estuve con el comandante de la fuerza militar, el general López, y me dijo: ‘Procurador, las cosas están bien, vamos hacia tal parte, vamos a cubrir; faltan unos puestos donde no había llegado la logística, no es que ahí haya problema’”, añadió en su intervención.