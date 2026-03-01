Este domingo 1 de marzo, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) le solicitó a la Procuraduría General de la Nación aclarar la situación legal de Wílmar Mejía, quien fue suspendido por la entidad por presuntos favorecimientos a alias Calarcá, jefe de las disidencias de las Farc.

La DNI manifestó en un comunicado que ya pasaron los tres meses de suspensión y aún no sabe si fue prorrogada la medida o si no se renovaron los términos.

“Esta dirección elevó una solicitud a la Procuraduría para precisar el alcance de dicha medida, específicamente, si la suspensión fue prorrogada en los términos del artículo 217 del Código General Disciplinario, o si se ha proferido una decisión absolutoria o de archivo. Hasta la fecha, no se ha recibido respuesta por parte del ente de control, lo que impide tener seguridad jurídica sobre la situación actual del investigado”, expresó la DNI.

Hay que recordar que Mejía, director de Inteligencia de la DNI, fue mencionado en el escándalo revelado en Noticias Caracol, en el que también salió salpicado el general Juan Miguel Huertas como supuesto colaborador de las disidencias de las Farc de ‘Calarcá’. El funcionario, según el informe, filtraba datos reservados exclusivamente para las autoridades.

Mejía se defendió asegurando que la “inteligencia no solo hacen las Fuerzas Militares y de Policía, DNI o UIAF. Los delincuentes también hacen inteligencia y seguramente en algún momento pudieron haber identificado que yo tenía muy buena relación con algunas personas de las Fuerzas Militares y cuando ellos identifican eso a modo general los llaman ‘Chulos’ y no los llaman porque sean amigos. Alguien lo podrá interpretar como que Wilmar Mejía es colaborador de estructuras ilegales, ese es un camino y el otro es que ellos con su inteligencia también dicen, ese es un colaborador de las Fuerzas Militares y podemos estar corriendo peligro”.

La Procuraduría suspendió a Wílmar Mejía por tres meses del cargo el pasado 27 de noviembre. La decisión fue confirmada el 23 de diciembre.