Ante la fuerte crisis comercial entre Ecuador y Colombia, los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración expresaron su preocupación por la más reciente medida del gobierno de Daniel Noboa de imponer aranceles del 50% a las importaciones colombianas.

De acuerdo con las entidades, estas sanciones comerciales estarían afectando el “proceso andino de integración”.

“Los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración firmantes expresan su profunda preocupación ante las medidas adoptadas por la República de Colombia y la República del Ecuador, las cuales afectan seriamente el proceso andino de integración, generando impactos negativos en la vida de los ciudadanos y en el tejido socioeconómico de ambos países.”, se lee en el comunicado.

Además, hicieron llamado a los gobiernos de Colombia y Ecuador para llegue a un “entendimiento negociado y mutuamente satisfactorio, en el marco de la Comunidad Andina, de los compromisos internacionales asumidos por ambos países, así como de los esfuerzos conjuntos para luchar contra la delincuencia organizada transnacional.”

Este jueves 26 de febrero, Gobierno ecuatoriano anunció el aumento desde el próximo 1 de marzo del 30 % al 50 % de la llamada “tasa de seguridad”, un arancel que impone a las importaciones provenientes de Colombia porque considera que ese país no ha concretado medidas de seguridad en la zona fronteriza.

“Tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia, Ecuador se ve en la obligación de adoptar medidas soberanas”, señaló el Ministerio de Producción, Comercio Exterior a inversiones un comunicado.

Por ello, “a partir del 1 de marzo, se dispone el incremento de la tasa de seguridad a las importaciones provenientes de Colombia, pasando del 30% al 50%”, puntualizó.

Apuntó que esta decisión responde “a criterios de seguridad nacional, para fortalecer la corresponsabilidad en una tarea que debe ser conjunta: enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera”.

Ecuador había impuesto una tasa de seguridad del 30 % desde el 1 de febrero y el pasado martes Colombia aplicó la misma medida a 23 partidas de productos ecuatorianos.

El anuncio se dio un día después que la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, asegurase que el Gobierno “mantiene el diálogo” con Colombia a través de las respectivas embajadas y de contactos directos entre autoridades.

La guerra comercial entre Ecuador y Colombia comenzó en enero pasado cuando el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció la aplicación de una “tasa de seguridad” del 30 % a productos colombianos desde el 1 de febrero, una medida que, según explicó, respondía a la falta de acciones firmes del país vecino contra los grupos criminales y el narcotráfico.

En respuesta, Colombia anunció medidas similares y comenzó este martes a cobrar el mismo porcentaje a productos ecuatorianos, decisión que alcanza a 23 partidas arancelarias agrupadas en 73 subpartidas correspondientes a bienes agrícolas, alimenticios e industriales.

Como consecuencia, varios productos permanecen almacenados en bodegas de la ciudad de Tulcán, capital de la provincia del Carchi, fronteriza con Colombia, por la prohibición del país vecino de acceder vía terrestre.