A 31 años y tres meses de cárcel fue condenado un hombre en el departamento de Casanare por haber perpetrado el feminicidio de su compañera sentimental hace cinco meses.

El crimen ocurrió en zona rural de Yopal, capital de Casanare, en septiembre de 2025, de acuerdo con las pruebas recopiladas por la Fiscalía General de la Nación.

El ente acusador logró que el sentenciado, de 55 años, aceptara mediante preacuerdo su responsabilidad en el crimen de su pareja.

El material probatorio presentado por la Fiscalía da cuenta de que el agresor llegó hasta la finca donde trabajaba su compañera sentimental y la atacó con un arma cortopunzante.

“Este hombre ingresó por una ventana de la residencia y procedió a lesionar a la víctima, generándole varias heridas que le causaron la muerte”, detalló el ente en un comunicado.

Un juez de conocimiento avaló la negociación judicial y lo condenó a 31 años y 3 meses de prisión por el delito de feminicidio agravado.

Adicionalmente, el juez lo condenó a la pena accesoria de inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, y la suspensión de todo tipo de mecanismos sustitutivos o subrogados.

Por tratarse de una sentencia de primera instancia, en su contra proceden los recursos de ley.