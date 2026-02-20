Luego de la controversia que hay por los formularios E14 de cara a las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo. Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), mostró su preocupación por lo que calificó como una “narrativa” para poner entre dicho la legitimidad de los resultados electorales.

La vocera aseguró que no existe riesgo de fraude en el sistema de transmisión y consolidación de datos y que lo que hay son alertas por compra de votos y dificultades logísticas.

La preocupación de la MOE se basa en los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro, quien ha advertido sobre posibles vulnerabilidades en el software de transmisión de resultados y ha insistido en que no deben quedar espacios en blanco en los formularios E14.

“No, ese riesgo de fraude no existe. Pueden haber riesgos de que se presenten problemas, pero un riesgo frente a la forma en que se hace el proceso electoral, se transmiten los datos y se consolida la información, ese tipo de riesgo no hay en este momento en el país”, dijo Barrios en declaraciones a Blu Radio.

Agregó que “la Registraduría es un ente autónomo, independiente y así debe ser. Es el árbitro de las elecciones”.

En cuanto a los formularios E14, el tema que mencionó el presidente Petro, Barrios explicó que rellenar los espacios que la Registraduría pidió dejar en blanco generaría más problemas que soluciones.

Recordó que lo que se hizo en 2022, que fue llenar esos espacios con rayas, asteriscos o tachones, bajo la premisa de evitar manipulaciones, generó problemas en la transmisión de las actas.

“Hacer eso nos va a llevar a lo que precisamente el presidente está señalando con preocupación: que haya errores u omisiones en la transmisión de la información”, advirtió. Argumentó que los formularios pasan por un proceso de escaneo y reconocimiento óptico de caracteres (OCR), además de transmisión telefónica de datos, por lo que la presencia de marcas adicionales dificulta la lectura automática y puede generar inconsistencias.

“Entre 700 y 800 mil votos no fueron transmitidos hace cuatro años debido a ese desorden que se armó”, explicó.

“Hay una preocupación muy grande desde la MOE y es que se ponga en duda la legitimidad de los resultados electorales”, manifestó la vocera en el medio nacional.

Habló del seguimiento que hará la MOE en las elecciones y llamó a no generar falsas afirmaciones sobre la legitimidad del proceso electoral.