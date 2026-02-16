El presidente Gustavo Petro reiteró este domingo que este lunes se reunirá la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, tras la decisión del Consejo de Estado de la semana pasada de suspender provisionalmente el decreto que establece el aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 en un 23,7%, con lo que la suma, incluido el auxilio de transporte, queda en $2 millones mensuales. En su decisión, la alta corte le ordenó al Gobierno emitir en un plazo de ocho días un decreto transitorio con un nuevo aumento, pero basándose en los criterios tradicionales de fijación del salario mínimo y en la consideración del denominado salario vital, que fue el que utilizó el Ejecutivo para tasar el alza para este año.

“El lunes espero resultados de la reunión de concertación. Razones técnicas, económicas y constitucionales tenemos de sobra. La sentencia de la Corte Constitucional es de obligatorio cumplimiento. Prevalece en los criterios para determinar el salario mínimo, según el criterio ordenado desde 1991 de salario móvil y vital. El salario relativo calculado para Colombia y el relacionado con el rezago de salario vs. productividad laboral nos da la razón”, escribió el jefe de Estado en sus redes sociales.

Ya en días pasados el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, había anunciado que había convocado para “este lunes 16 de febrero a las 10 am en @MintrabajoCol a la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales para discutir sobre el decreto transitorio de salario mínimo, que debe ser vital y móvil como lo establece el artículo 53 de la Constitución Nacional, ordenado por el auto del Consejo de Estado”.

La comisión de concertación

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales es el principal escenario para “fomentar el diálogo social en materia laboral y salarial del país” fue creada mediante el Artículo 56 de la Constitución Política de Colombia, con el objetivo de “fomentar las buenas relaciones laborales, contribuir a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y concertar las políticas salariales y laborales”.

Aunque no todos acuden a la cita, esta instancia está conformada por los representantes de las centrales obreras de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC; la Confederación General del Trabajo, CGT; la Central Unitaria de Trabajadores, CUT; la Confederación Democrática de Pensionados, CDP; y la Confederación Pensionados de Colombia, CPC.

También están los representantes de los gremios como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, que anunció que acudiría; la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias, Acopi; la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia, Fenalco; la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC y la Asociación de Entidades Financieras y Bancarias, Asobancaria.

Y los representantes del Gobierno, como los ministerios del Trabajo, de Hacienda, de Comercio, de Agricultura, el Departamento Nacional de Planeación. Así como los invitados permanentes: DANE, Banco de la República y Departamento Administrativo de la Función Pública.

Marchas el jueves

Petro, además, convocó para el próximo jueves movilizaciones en las plazas públicas del país en defensa del llamado salario mínimo vital: “El jueves a las 4 pm nos vemos en todas las plazas públicas de Colombia”, ‘trinó’.