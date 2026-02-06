Una delegación de alto nivel del Gobierno nacional viaja este viernes a Quito para “abordar de manera integral los temas prioritarios de la agenda bilateral” con Ecuador, sacudida por la guerra arancelaria entre los dos países vecinos.

La misión la encabezan la canciller Rosa Villavicencio y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

“Como resultado del encuentro, se espera llegar a entendimientos en materia de seguridad y defensa, así como acordar pasos concretos para el pleno restablecimiento de los intercambios binacionales en los ámbitos fronterizo, comercial y energético”, señaló la Cancillería en un comunicado.

El pasado 1 de febrero entró en vigor en Ecuador un arancel del 30 % a las importaciones procedentes de Colombia por la supuesta “falta de reciprocidad y acciones firmes” de este país en la lucha contra el narcotráfico en la frontera de 586 kilómetros.

A esa medida, ordenada por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, Colombia respondió con aranceles también del 30 % a más de 50 productos ecuatorianos, además de suspender las ventas de energía eléctrica a su vecino del sur.

Ecuador respondió después con una nueva medida, la subida de tres a 30 dólares de la tarifa de transporte del crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).

Según la Cancillería colombiana, dado “el carácter estratégico” de cada una de las áreas de la relación bilateral, en la misión los dos ministros estarán acompañados por directivos de los ministerios de Comercio, Industria y Turismo; de Minas y Energía; de Justicia y de la petrolera estatal Ecopetrol.

La delegación “espera ratificar el ofrecimiento de apoyo de la República de Colombia a la República del Ecuador para un control más efectivo de los fenómenos derivados de la delincuencia organizada transnacional”, indicó el comunicado.

“De igual forma, la delegación colombiana asistirá a la reunión con total disposición al diálogo y con la debida apertura para encontrar soluciones concretas a las medidas unilaterales que afectan las relaciones bilaterales de dos países”, concluyó la Cancillería.