En redes sociales, desde varias ciudades en Colombia, usuarios han reportado sobre un fenómeno en cuanto a la hora en que está saliendo el sol por las mañanas. Es decir, desde el mes de diciembre y todavía hasta estos primeros días de febrero, está amaneciendo más tarde.

Leer también: El astrólogo Daniel Daza reveló quién sería el próximo presidente de Colombia, según sus predicciones

Lo común era que amaneciera a partir de las 5:40 de la mañana, pero desde el último mes del año pasado ha estado amaneciendo a partir de las 6:11.

Todo esto tiene una explicación, según David Tovar, director científico de CorpoLAGUNA y codirector del Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología (GCPA).

De acuerdo a Tovar, en declaraciones a El Tiempo, en el caso de Bogotá, que está ubicada a una latitud aproximada de 4,6° norte, tiene que ver con la geometría estacional, asociada al solsticio de diciembre, y la ecuación del tiempo.

El experto explicó al medio nacional que la geometría estacional señala que alrededor del 21 de diciembre el Sol recorre su arco diario más bajo, es decir, alcanza su mayor desplazamiento hacia el sur en la bóveda celeste, lo que hace que el día sea ligeramente más corto.

Mientras tanto, la ecuación del tiempo explica que, aunque el día más corto ocurre cerca del solsticio, la salida del Sol más tardía no coincide exactamente con esa fecha, sino que se presenta semanas después.

Agregó Tovar que se trata de un efecto clásico de la astronomía de posición: el “mediodía solar” se va desplazando con respecto al reloj civil debido a la ecuación del tiempo, lo que termina “empujando” la hora del amanecer más tarde.

Importante: Cometa interestelar 3I/ATLAS sorprendió a científicos tras acercarse al Sol

Esta tendencia, señala la nota de El Tiempo, afecta directamente a los colombianos, teniendo en cuenta que es uno de los países más madrugadores del mundo. El promedio de la hora del amanecer desde diciembre se ha mantenido desde las 5:50 hasa las 6:13 de la mañana.