La Defensoría del Pueblo solicitó este martes al Gobierno nacional y a los gobiernos locales que activen de “inmediato” las Estrategias de Respuesta a Emergencias para garantizar asistencia y ayuda humanitaria a las poblaciones damnificadas en el país, luego de las fuertes lluvias que se han presentado en los últimos días.

“Ante el aumento de lluvias que ha generado emergencias en el país solicitamos al Gobierno nacional, a alcaldes y gobernadores, como también a funcionarios de las entidades de gestión del riesgo de desastres en los niveles nacional, departamental y municipal, activar de inmediato las Estrategias de Respuesta a Emergencias para garantizar asistencia y ayuda humanitaria”, señaló la entidad a través de su cuenta de X.

Asimismo, la Defensoría hizo un llamado para que se garanticen “albergues con condiciones dignas y enfoque diferencial, acceso a agua potable, atención en salud y protección integral a las familias afectadas, rutas de protección para niños, niñas, adolescentes, personas mayores, y participación efectiva de las comunidades”.

El organismo indicó además, en un comunicado oficial, que los departamentos más afectados por las lluvias son Córdoba, Sucre, Nariño, La Guajira y Cundinamarca, ya que registran “viviendas averiadas, cultivos arruinados, ganadería afectada, como también la infraestructura vial y de servicios”.

“El Gobierno nacional debe fortalecer el acompañamiento técnico, financiero y operativo a las entidades territoriales, con el propósito de que sean garantizados los derechos de las poblaciones perjudicadas. Para ello, es clave una respuesta articulada a las emergencias y la puesta en funcionamiento de medidas efectivas de gestión del riesgo de desastres”, precisó la Defensoría.