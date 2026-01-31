Ser madre cabeza de hogar es una realidad que afecta a millones de mujeres en Colombia, según cifra el DANE. Cerca del 45 % de hogares en el país están liderados por madres que sacan adelante a sus hijos sin estar acompañadas de una pareja.

Es por eso que el Gobierno Nacional ha priorizado a este grupo de personas dentro de programas de asistencia social. La idea es reducir la pobreza y sobre todo garantizar el bienestar de los niños y apoyar la autonomía de las mujeres.

Para las madres cabeza de hogar, que son focalizadas gracias al Sisbén IV, existen hasta 8 tipos de subsidios a las que pueden acceder este 2026.

Subsidios del Gobierno para madres cabeza de hogar

Renta Ciudadana – Valoración del Cuidado

Las madres cabeza de hogar con niños menores de 6 años pueden ser beneficiarias de este programa. Podrían recibir transferencias de hasta $500.000 y el hogar debe estar registrado en el Sisbén IV y pertenecer a los grupos más vulnerables.

Subsidio familiar por caja de compensación

Si la madre está afiliada a una caja de compensación, puede recibir un apoyo mensual por cada hijo. El monto inicia desde $53.000 por niño, dependiendo del ingreso y la caja.

Devolución o Compensación del IVA

Este subsidio busca aliviar el impacto del impuesto en los hogares más pobres del país. Solo aplica para hogares clasificados en los grupos A y B del Sisbén. Su entrega es por ciclos durante el año.

Subsidios de vivienda

Las madres cabeza de hogar son priorizadas en subsidios de vivienda en el Gobierno nacional y en los distritos: Oferta Preferente, Mi Ahorro, Mi Hogar, Reactiva tu compra y Ahorro para Mi Casa son algunos.

En las cajas de compensación también cuentan con prioridad para las madres cabeza de hogar.

Renta Joven

Para este pueden acceder las madres de hasta los 28 años que estén estudiando. Reciben apoyo económico estudiantes de universidades, instituciones técnicas o el SENA.

Programas de nutrición infantil

A este subsidio acceden las madres con niños pequeños para recibir apoyos alimentarios a través de programas del ICBF y entidades territoriales.

Apoyos educativos locales

Alcaldías y gobernaciones ofrecen subsidios para útiles, transporte escolar o matrículas, con prioridad para madres cabeza de hogar.

Programas de empleo y emprendimiento

Existen convocatorias de capacitación, capital semilla y empleabilidad dirigidas especialmente a mujeres cabeza de familia.

Requisitos

Para poder acceder a estos subsidios, las madres cabeza de hogar tienen que estar registradas en el Sisbén IV.

Se recomienda tener la información actualizada y no realizar trámites mediantes intermediarios para evitar estafas.