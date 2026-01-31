Un juez de conocimiento lo condenó a 48 meses de prisión a un médico cirujano por la muerte de una mujer de 32 años tras practicarse un procedimiento estético en Barrancabermeja, en el departamento de Santander.

Leer más: Una amenaza a uno de los hijos de Juan de Bedout, pieza clave de la Fiscalía en caso de Zulma Guzmán: “Lo vamos a matar”

Se trata del médico Gabriel Agámez Moreno, quien en el 28 de febrero de 2020 – en una clínica privada – realizó un procedimiento estético invasivo en abdomen, espalda y glúteos a la víctima.

De acuerdo con información de la Fiscalía, el paciente presentó un grave deterioro en su salud causado por un cuadro crítico de infección de la pared abdominal tras el procedimiento.

Le puede interesar: En varias ciudades despiden a las 15 víctimas del accidente aéreo de Satena

Además, presentó daños internos severos por lesiones traumáticas, lo que causó su muerte tres días después.

“El dictamen del Instituto Colombiano de Medicina Legal confirmó que la muerte fue producto directo de la intervención practicada por el hoy condenado, que no contaba con la idoneidad para realizarla.”, indicó la Fiscalía.

Las autoridades revelaron que la clínica en donde se adelantó el procedimiento quirúrgico se encontraba desmantelada después de que se registraron los hechos.

Lea también: Colombia se ha convertido en un “hub de contenedores vacíos” en América del Sur, según el presidente de Fedetranscarga

Tras estos hechos, Agámez Moreno deberá responder por el delito de homicidio culposo y al pago de 42 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Asimismo, fue inhabilitado para ejercer la medicina por 60 meses.