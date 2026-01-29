Habitantes del corregimiento El Plateado, en el municipio de Argelia (Cauca) se enfrentaron el pasado miércoles con la Policía y el Undmo. Los disturbios dejaron más de 15 personas heridas.

Los enfrentamientos con la fuerza pública se dieron en el tercer día de protestas de las comunidades campesinas por la muerte el fin de semana de dos ciudadanos, uno venezolano y otro colombiano, en las calles de la población.

Pudo establecerse que protestas también se deben a la muerte de un joven de 22 años, quien murió cuando un grupo de manifestantes se encontraba en el parque principal y fue atacado con explosivos lanzados desde drones.

La situación de orden público en este corregimiento del Cauca es crítica, incluso los ciudadanos fueron atacados a bala, y ahora son atendidos en un centro de salud ubicado en la población.

Debido a la situación, la comunidad de esta zona está solicitando que la Policía y el Ejército se retiren del sector y los responsabilizan de la muerte de Juan Emilio Valaguera y Rawin Isaac Brizuela, quienes trabajaban reparando motos y vendiendo carne.

Por su parte, una delegación de la red de derechos humanos de la zona, Francisco Isaías Cifuentes, y la comisión de Derechos del Proceso de Unidad del Suroccidente Colombiano, denunciaron que los manifestantes fueron atacados con gases y además con disparos de arma de fuego.

Hasta el momento, no se ha conocido un reporte oficial por parte del comando de la Policía en el Cauca, ni de la Tercera División del Ejército Nacional.

El alcalde del municipio, Osman Guaca, pidió la intervención del Gobierno nacional y de organismos defensores de derechos humanos para atender la situación y evitar una tragedia.