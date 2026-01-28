El Consejo Nacional Electoral, CNE, decidió conformar una comisión especial para estudiar el posible impedimiento de Iván Cepeda para participar en las consultas del próximo 8 de marzo.

El estudio quedó en manos de los magistrados Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez y Álvaro Echeverry, del Pacto Histórico.

La discusión se activó luego de una comunicación conjunta de la Registraduría, la Procuraduría y la Contraloría, que solicitaron al tribunal electoral pronunciarse sobre la legalidad de las inscripciones.

“De ser anulada mi inscripción en la consulta como candidato del Pacto Histórico, apelaré a la acción de tutela para que sean reconocidos mis derechos”, dijo Cepeda.

De acuerdo con algunos expertos, Cepeda está inhabilitado para participar de los comicios del 8 de marzo debido a que ya participó en las interpartidistas del Pacto Histórico, en octubre del año pasado.

Solicitud del CNE

El representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, pidó al Consejo Nacional Electoral, CNE, que revoque la inscripción del candidato presidencial Iván Cepeda a la consulta del Frente por la Vida del proximo 8 de marzo.

Esto en medio del estudio que adelanta la corporación electoral sobre la eventual participación del senador del Pacto Histórico en la consulta de la centro izquierda.

La solicitud del parlamentario opositor se da “con base en la Ley 1475 del 2011, pues ya habría participado en otra el mes anterior recibiendo todos los beneficios que con esta conlleva, entre ellos la reposición de votos con recursos de los colombianos”.

Cepeda Castro, por su parte, ha dicho que presentará una tutela si no lo dejan ir a la consulta pese a haber participado en la consulta de octubre pasado.