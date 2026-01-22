La Comunidad Andina pidió este jueves a Colombia y Ecuador postergar las medidas recíprocas anunciadas en medio de una guerra comercial y energética entre ambos países.

Ecuador anunció aranceles del 30 % a productos colombianos por considerar que Colombia no lucha debidamente contra el narcotráfico en la frontera, y Bogotá anunció una medida de reciprocidad con Quito, con la cual impondrá también un arancel del 30 % a la importación de 20 productos provenientes de Ecuador que no detalló. Además, Colombia suspendió las ventas de electricidad a Ecuador y el gobierno de ese país anunció que se modificará la tarifa de transporte del petróleo colombiano extraído en los campos del sur y que pasa por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) para salir hacia el Pacífico.

Por ello, la Comunidad Andina indicó en un comunicado que “ante el anuncio de la elevación de tasas en el comercio bilateral entre la república de Colombia y la república del Ecuador, y en el marco de su rol establecido en el Acuerdo de Cartagena, el secretario general de la Comunidad Andina, embajador Gonzalo Gutiérrez Reinel, ha remitido comunicaciones a los presidentes de ambos países, solicitando la postergación de las medidas anunciadas”.

Así mismo, el secretario se pone en la comunicación “a disposición para coadyuvar a un diálogo estrecho que permita abordar las preocupaciones de ambos países”.

Lo anterior “privilegiando la integración latinoamericana como base para alcanzar el bienestar de los ciudadanos andinos, en un escenario internacional cada vez más complejo y dinámico”.