El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, en declaraciones a medios este miércoles 21 de enero, aseguró que no tiene nada que ver con la imputación de cargos en contra de Augusto Rodríguez por el caso Miguel Uribe, que la Fiscalía General de la Nación reversó argumentando un error de la delegada encargada.

Las palabras del funcionario tienen que ver con declaraciones del mismo Rodríguez, quien antes de que la Fiscalía reversara la decisión, dijo que Idárraga estaba involucrado en la imputación.

“Yo creo que vamos a hacer una reunión con el director Augusto (Rodríguez) porque creo que lo han mal informado personas que han querido sembrar cizaña”, dijo Idárraga.

Agregó: “Es evidente que no tiene sentido que el Ministerio de Justicia tenga incidencia en la Fiscalía. Eso me parece de entrada una falta de respeto con la señora fiscal y con los fiscales que llevan los casos”.

Hay que recordar que Rodríguez fue imputado por la Fiscalía por el delito de prevaricato por omisión en relación al asesinato del senador Uribe, pero apenas horas después reversó la imputación de cargos.

Inicialmente, un fiscal de Administración Pública de Bogotá presentó el pasado lunes “una solicitud de audiencia de imputación contra el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez Ballesteros, como presunto responsable del delito de prevaricato por omisión”, señaló la Fiscalía.

Según el ente acusador, el funcionario “no habría atendido los llamados de protección y de mejora del esquema de seguridad del precandidato Miguel Uribe Turbay”, del partido Centro Democrático.

La Fiscalía explicó que cambió su decisión de imputar porque la solicitud fue hecha por un fiscal de Administración Pública de Bogotá que no tenía competencia para hacerla, por lo que esta medida busca evitar “futuras nulidades procesales y permitir la concentración de las diligencias en el equipo especialmente asignado”.

Cuando se dio a conocer la imputación, Rodríguez reaccionó, detallando lo ocurrido con el esquema de seguridad de Uribe Turbay y mencionando que dicha imputación era pedida por el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga.

“Nunca me han llamado a escucharme sobre la versión que tiene la Unión Nacional de Protección sobre la manera en que ocurrió el fatídico incidente en que perdió la vida el doctor Miguel Uribe y sus etapas previas. Nosotros hemos entregado información, todos los archivos hemos entregado, pero nunca a mí me han llamado para referirme al tema, lo cual me parece muy curioso y no sé si de pronto hay algún interés o alguna cosa extraña que esté moviendo a los investigadores”, dijo en su momento.

Añadió: “Hay alguna presión por parte de personas como, por ejemplo, el doctor Idárraga que se ha esforzado en los últimos días por achacarme a mí que desde la Unidad Nacional de Protección lo tenemos chuzado o que manejamos el famoso Pegasus. Él está ostentando lo que siempre utiliza para sus cosas, de que su esposa es una alta funcionaria de la Fiscalía, entonces yo no descartaría que pueda de pronto ser una de las de las razones por las cuales se está llevando este proceso de una manera que no es normal”.