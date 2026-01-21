Las autoridades revelaron este miércoles 21 de enero en Bogotá los resultados del examen toxicológico practicado a las dos menores que fallecieron tras consumir frambuesas envenenadas con talio, un caso que investiga la Fiscalía y por el que fue capturada Zulma Guzmán en el Reino Unido.

El dictamen de Medicina Legal, divulgado por ‘Noticias RCN’, estableció que las menores ingirieron al menos 20 miligramos de talio, una cantidad considerada letal. El informe analizó tres productos consumidos el día de los hechos —ocurridos el 3 de abril—: café, galletas y frambuesas.

Según el documento, en las muestras de galletas horneadas y sustancia de café “no se detectaron las sustancias investigadas”. En contraste, las frambuesas bañadas en chocolate amargo y chocolate blanco presentaron una concentración de talio superior a 20 UG/ML, lo que confirmó la presencia del veneno en el alimento.

La Fiscalía ya cuenta con estos resultados, que serán determinantes en el proceso penal por el envenenamiento con talio.

Investigación y situación judicial de Zulma Guzmán

Los nuevos hallazgos se conocen después de la captura de Zulma Guzmán, señalada de enviar las frambuesas contaminadas. La detención se produjo el 16 de diciembre en el Reino Unido, tras un paso previo por un centro médico en Londres.

Por ahora, las autoridades nacionales esperan el trámite de extradición para que la investigada enfrente el proceso judicial en el país. Guzmán permanece recluida en una prisión a las afueras de Ashford, Surrey, considerada una de las más grandes de Europa, de acuerdo con el diario británico ‘The Sun’.

Testimonios clave sobre la entrega del paquete

En paralelo, la investigación incorporó testimonios relevantes. De acuerdo con lo revelado por el periódico ‘el Tiempo’, Juan de Bedout Vargas, padre de una de las menores, rindió declaración y aportó elementos probatorios sobre el rastro del veneno.

También se conoció la versión del domiciliario que realizó la entrega del paquete en el norte de Bogotá. Su testimonio, consignado en un documento de 12 páginas revelado por ‘Caracol Radio’, señala que el envío no generó alertas porque se trataba de una bolsa sellada y el servicio fue solicitado mediante una plataforma de mensajería.

“Ella me entregó el paquete, me dijo que si tenía la dirección, yo se la dije, la que estaba en la aplicación; ella me dijo que sí era esa, me pagó en efectivo, me dio 10 mil y me dijo: ‘Deje así, y ya’”, declaró el mensajero.