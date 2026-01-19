Luego de que varios ciudadanos observaran a una niña desde la ventana de un segundo piso, pidiendo auxilio y manifestando que tenía hambre, las autoridades encendieron las alarmas para su recate.

El hecho ocurrió en las últimas horas el barrio Roma, en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá. Hasta el apartamento llegaron uniformados de la Policía para rescatar a la menor de seis años.

El caso fue atendido por las secciones de Protección y Servicios Especiales, tras una alerta recibida por la central de radio sobre un posible abandono infantil.

De acuerdo al mayor Iván Casteblanco, los hechos se conocieron luego de que ciudadanos emitieran la alerta. Ante la emergencia, las autoridades se desplazaron de inmediato hasta el lugar para verificar el reporte.

Asimismo, pudo observarse que la pequeña vestía un pantalón rosado y una chaqueta azul oscura. Además, fue necesaria la intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos para rescatar a la menor.