Un nuevo ataque terrorista atemorizó a los habitantes del municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca, donde criminales detonaron explosivos en una torre de energía para intentar derrumbarla.

La onda expansiva también afectó parte de la infraestructura del hospital San Juan Bautista que terminó con vidrios rotos y techos reducidos a escombros, según dejan ver algunas imágenes compartidas por habitantes de la población caucana.

El hecho se presentó este domingo 18 de enero y, de momento, las autoridades locales no han reportado víctimas fatales o heridos.

De acuerdo con información de Blu Radio, el ataque estaba dirigido contra la estación de la Policía del municipio.

“Tengo el reporte del ataque que fue cerca al hospital y algunas redes eléctricas se afectaron. Fueron explosiones muy grandes pues afectaron varias viviendas y el estruendo fue tan ruidoso que se alcanzó a escuchar en otros municipios como Piendamó y Morales. Se habla de daños materiales solamente”, aseguró la personera de Cajibío, Amanda Nubia Elvira Méndez.

Quienes también se pronunciaron fueron las autoridades sanitarias del departamento del Cauca que calificaron el ataque como una nueva agresión a la misión médica en la zona. El hecho provocó temor entre el personal de salud, que buscó refugio en la estación de enfermería.

En el transcurso de este domingo las autoridades se movilizarán hasta el sitio del atentado y a las áreas más afectadas para evaluar los daños.

En esta población, golpeada por la violencia, operan disidencias de las Farc bajo el mando de ‘Iván Mordisco’ y facciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Hasta ahora, no se ha confirmado la autoría del ataque.